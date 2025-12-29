 Aller au contenu principal
L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert à l'entame d'une semaine écourtée
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 18:15

*

Le CAC 40 a gagné 0,21% et le Stoxx 600 0,11%

*

Wall Street dans le rouge à mi-séance

*

Le secteur de la défense sous pression

*

Les ressources de base ont progressé

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé les baisses des valeurs de la défense.

Une certaine prudence est restée de mise avant la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,21% à 8.112,02 points. Le Footsie britannique .FTSE a cédé 0,04% et le Dax allemand .GDAXI a gagné 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 0,18%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,10% et le Stoxx 600 .STOXX 0,11%.

Les échanges, relativement calmes après la pause de quatre jours observée par les marchés européens pour les fêtes de Noël, ont été marqués par le recul des actions de la défense .SXPARO , qui ont fini en baisse de 0,87% après la rencontre Trump-Zelensky, à l'issue de laquelle le président américain a déclaré dimanche être "très proche" d'un accord sur le plan de paix pour l'Ukraine.

Les espoirs d'un accord de paix rapide ont cependant été refroidis à une heure de la clôture des marchés, Interfax ayant rapporté que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accuse Kyiv d'avoir tenté d'attaquer la résidence officielle du président russe dans la région de Novgorod, au nord de Moscou.

Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie répliquerait à l'attaque présumée et modifierait sa position dans les négociations visant à mettre fin au conflit déclenché en février 2022 contre l'Ukraine.

"La semaine qui s'annonce sera très calme sur les marchés ; les volumes sont faibles, donc toute activité, quelle qu'elle soit, pourrait faire fluctuer l'indice dans un sens ou dans l'autre", a déclaré Sam Stovall, chef stratège chez CFRA Research.

L'attention se portera mardi sur la publication des "minutes" de la Fed. Si la banque centrale a abaissé les taux directeurs au début du mois et n'a prévu qu'une seule nouvelle baisse l'année prochaine, les traders anticipent au moins deux autres réductions et s'attendent à ce que le prochain président de la Fed adopte une position accommodante.

"Nous ne voyons pas de risque d'inflation galopante dans le scénario de base, nous pensons donc que la Fed dispose encore d'une marge de manœuvre pour baisser ses taux", indique Becky Qin, gestionnaire de portefeuille chez Fidelity International.

"Il est donc toujours possible d'envisager un contexte raisonnablement favorable pour les actifs risqués", a-t-il ajouté.

VALEURS

Les poids lourds de la défense que sont Leonardo LDOF.MI , Rheinmetall

RHMG.DE et Hensoldt HAGG.DE ont abandonné entre 0,96% et 1,96%. En France, Safran SAF.PA et Thales TCFP.PA ont cédé 1,67% et 0,66% respectivement.

Le compartiment des ressources de base .SXPP a pris 0,10% malgré la baisse du cours de l'or.

A WALL STREET

Les marchés américains reculent à l'heure de la clôture en Europe, plombés par la faiblesse des valeurs technologiques .SPLRCT et des matériaux

.SPLRCM , tandis que le cours de l'or retombe après avoir touché des records historiques.

Le Dow Jones .DJI perdait 0,57%, le Standard & Poor's 500 .SPX reculait de 0,48% et le Nasdaq Composite .IXIC abandonnait 0,66%.

CHANGES

Le billet vert reste ferme (+0,06%) face à un panier de six devises de référence .DXY mais est sous pression avec les anticipations de nouvelles baisses de taux de la Fed.

L'euro perd 0,09% à 1,1760 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements en zone euro ont fini en baisse lundi, dans un contexte de faibles échanges sur les marchés obligataires.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a cédé 4,0 points de base (pb) à 2,8271%. Le deux ans DE10YT=RR a quant à lui perdu 2,8 pb à 2,1187%.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perdait 1,4 pb à 4,1199%. Le deux ans US2YT=RR reculait de 1,8 pb à 3,4647%.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent alors que les investisseurs digèrent l'issue des dernières négociations sur un accord de paix en Ukraine et s'inquiètent d'un regain de tensions au Moyen-Orient.

"Les marchés énergétiques ont progressé, les développements géopolitiques ayant soutenu les prix du brut, le Brent ayant légèrement augmenté en raison des tensions renouvelées au Moyen-Orient et de l'évolution des pourparlers de paix en Ukraine", a déclaré Axel Rudolph, analyste chez IG, ajoutant que la faible liquidité pourrait amplifier la volatilité au début de l'année prochaine.

Le baril de Brent LCOc1 avance de 2,09% à 61,91 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 2,34% à 58,07 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'argent XAG= a touché lundi un plus haut historique à 83,62 dollars l'once avant de perdre du terrain au cours d'une séance volatile.

Même scénario pour les cours du platine XPT= et du palladium XPD= qui reculent nettement après avoir atteint plus tôt en séance des records.

Le cours spot de l'or XAU= recule de 4,3% à 4.337,36 dollars l'once après un pic historique touché vendredi à 4.549,71 dollars.

A SUIVRE MARDI : nL8N3XW04Q

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin)

A lire aussi

  • L'écrivain Pierre Bordage pose lors de sa visite au salon du livre de Paris, le 26 mars 2010 ( AFP / ETIENNE DE MALGLAIVE )
    Décès de l'auteur de science-fiction Pierre Bordage
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:45 

    L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans. Son "décès brutal" est "survenu à la suite ... Lire la suite

  • Une statue de Brigitte Bardot dans ke centre de Saint-Tropez, photographiée le 28 décembre 2025 ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier à Saint-Tropez
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:28 

    Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront mercredi 7 janvier à Saint-Tropez avec une cérémonie religieuse retransmise sur grands écrans puis une inhumation de la star "privée et confidentielle" dans cette petite ville portuaire de la Méditerranée, a annoncé ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert à l'entame d'une semaine écourtée
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé ... Lire la suite

  • Manifestation de présentation de l'IA pour les entreprises à Tokyo
    SoftBank va acheter DigitalBridge pour environ $4 mds
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    SoftBank Group va acquérir le fonds spécialisé dans les ‍infrastructures du numérique DigitalBridge, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de ‌dollars (3,40 milliards d'euros), ont annoncé les deux entreprises lundi. Le prix de l'offre ​de 16 dollars ... Lire la suite

