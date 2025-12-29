L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert à l'entame d'une semaine écourtée

Le logo d'Euronext dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Paris

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé les baisses des valeurs de la défense.

Une certaine prudence est ‍restée de mise avant la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,21% à 8.112,02 points. Le Footsie britannique a cédé 0,04% et le Dax allemand a gagné 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,18%, le FTSEurofirst 300 0,10% et le Stoxx 600 0,11%.

Les échanges, relativement calmes après la ‌pause de quatre jours observée par les marchés européens pour les fêtes de Noël, ont été marqués par le recul des actions de la défense, qui ont fini en baisse de 0,87% après la rencontre Trump-Zelensky, à l'issue de laquelle le président américain a déclaré dimanche être "très proche" d'un accord sur le plan de paix pour l'Ukraine.

Les espoirs d'un accord ​de paix rapide ont cependant été refroidis à une heure de la clôture des marchés, Interfax ayant rapporté que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accuse Kyiv ⁠d'avoir tenté d'attaquer la résidence officielle du président russe dans la région de Novgorod, au nord de Moscou.

Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie répliquerait à l'attaque présumée et modifierait sa position dans les négociations visant à mettre fin au conflit déclenché en février 2022 contre l'Ukraine.

"La semaine qui s'annonce sera très ⁠calme sur les marchés ; les volumes sont faibles, donc toute activité, quelle ‍qu'elle soit, pourrait faire fluctuer l'indice dans un sens ou dans l'autre", a déclaré Sam Stovall, chef stratège chez CFRA Research.

L'attention se ⁠portera mardi sur la publication des "minutes" de la Fed. Si la banque centrale a abaissé les taux directeurs au début du mois et n'a prévu qu'une seule nouvelle baisse l'année prochaine, les traders anticipent au moins deux autres réductions et s'attendent à ce que le prochain président de la Fed adopte une position accommodante.

"Nous ne voyons pas de risque d'inflation galopante dans le scénario de base, ​nous pensons donc que la Fed dispose encore d'une marge de manœuvre pour baisser ses taux", indique Becky Qin, gestionnaire de portefeuille chez Fidelity International.

"Il est donc toujours possible d'envisager un contexte raisonnablement favorable pour les actifs risqués", a-t-il ajouté.

VALEURS

Les poids lourds de la défense que sont Leonardo, Rheinmetall et Hensoldt ont abandonné entre 0,96% et 1,96%. En France, Safran et Thales ont cédé 1,67% et ⁠0,66% respectivement.

Le compartiment des ressources de base a pris 0,10% malgré la baisse du cours de l'or.

A WALL STREET

Les marchés américains reculent à l'heure de la clôture en ​Europe, plombés par la faiblesse des valeurs technologiques et des matériaux, tandis que le cours de l'or retombe après avoir touché des ​records historiques.

Le Dow Jones perdait 0,57%, le Standard & ​Poor's 500 reculait de 0,48% et le Nasdaq Composite abandonnait 0,66%.

CHANGES

Le billet vert reste ferme (+0,06%) face à un panier de six devises de référence mais est sous pression avec les anticipations de nouvelles ​baisses de taux de la Fed.

L'euro perd 0,09% à 1,1760 dollar.

TAUX

Les rendements en zone euro ont fini ⁠en baisse lundi, dans un contexte de faibles échanges sur les marchés obligataires.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé 4,0 points de base (pb) à 2,8271%. Le deux ans a quant à lui perdu 2,8 pb à 2,1187%.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans perdait 1,4 pb à 4,1199%. Le deux ans reculait de 1,8 pb à 3,4647%.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent alors que les investisseurs digèrent l'issue des dernières négociations sur un accord de paix en Ukraine et s'inquiètent d'un regain de tensions au Moyen-Orient.

"Les marchés énergétiques ont progressé, les développements géopolitiques ayant soutenu les prix du brut, le ‌Brent ayant légèrement augmenté en raison des tensions renouvelées au Moyen-Orient et de l'évolution des pourparlers de paix en Ukraine", a déclaré Axel Rudolph, analyste chez IG, ajoutant que la faible liquidité pourrait amplifier la volatilité au début de l'année prochaine.

Le baril de Brent avance de 2,09% à 61,91 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 2,34% à 58,07 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'argent a touché lundi un plus haut historique à 83,62 dollars l'once avant de perdre du terrain au cours d'une séance volatile.

Même scénario pour les cours du platine et du palladium qui reculent nettement après avoir atteint plus tôt en séance des records.

Le cours spot de l'or recule de 4,3% à 4.337,36 dollars l'once après un pic historique touché vendredi à 4.549,71 dollars.

A SUIVRE MARDI :

LA SITUATION SUR LES ‌MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin)