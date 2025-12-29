SoftBank va acheter DigitalBridge pour environ $4 mds

Manifestation de présentation de l'IA pour les entreprises à Tokyo

SoftBank Group va acquérir le fonds spécialisé dans les ‍infrastructures du numérique DigitalBridge, dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de ‌dollars (3,40 milliards d'euros), ont annoncé les deux entreprises lundi.

Le prix de l'offre ​de 16 dollars par action représente une ⁠prime d'environ 15% par rapport au cours de clôture de DigitalBridge vendredi.

Masayoshi ⁠Son, ‍fondateur de SoftBank, cherche à tirer ⁠parti de l'augmentation de la demande de capacité informatique qui sous-tend les applications d'intelligence ​artificielle.

DigitalBridge, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 2,54 milliards de dollars vendredi, investit ⁠dans les centres de données, ​les tours de téléphonie cellulaire, les ​réseaux de ​fibres optiques, les systèmes de petites cellules et ​l'infrastructure périphérique.

Au ⁠30 septembre, l'entreprise gérait environ 108 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des plus grands investisseurs spécialisés dans l'écosystème ‌numérique.

A New York, vers 14h45 GMT, l'action DigitalBridge bondissait de 9,73% à 15,28 dollars.

(Rédigé par Akash Sriram et Mihika Sharma à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par ‌Sophie Louet)