Décès de l'auteur de science-fiction Pierre Bordage

L'écrivain Pierre Bordage pose lors de sa visite au salon du livre de Paris, le 26 mars 2010 ( AFP / ETIENNE DE MALGLAIVE )

L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans.

Son "décès brutal" est "survenu à la suite d'un arrêt cardiaque le 26 décembre dans sa 71e année", ont précisé les éditeurs dans un communiqué.

"C'est un grand écrivain français qui disparaît, un inventeur d’histoires et de mondes qui a repoussé les frontières de l’inspiration et des genres", ont-ils ajouté.

"J'essaie de me faire une petite place, modeste laboureur des mots, dans le sillon éternel et fécond tracé par les grands faiseurs d'histoires", avait expliqué Pierre Bordage, cité par sa maison d'édition.

L'écrivain, né en 1955 à La Réorthe (Vendée), a contribué à populariser la SF française à partir des années 1990 alors que le secteur était largement dominé par les auteurs anglo-saxons.

Il a notamment acquis un certain succès avec sa trilogie "Les Guerriers du silence" (L'Atalante), dont le premier tome s'est vendu à 50.000 exemplaires, un chiffre important pour un ouvrage de SF francophone.

Pierre Bordage a aussi expérimenté d'autres styles, dont la fantasy historique ou scientifique et le policier d'anticipation. Il s'est inspiré d'un jeu vidéo avec "Atlantis", publié en 1998 puis traduit aux Etats-Unis.