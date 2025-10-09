L'Europe, hormis Francfort, finit dans le rouge sur des prises de bénéfices

Un panneau "Place de la Bourse" est visible devant le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en baisse jeudi, tandis que Wall Street était également dans le rouge à mi-séance, les indices étant proches de leurs niveaux records, ce qui donne lieu à des prises de bénéfices.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,23% à 8.041,36 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,41% au lendemain de son record à 9.577,08 points. Le Dax allemand, soutenu par les valeurs industrielles, s'est distingué, prenant 0,22% après avoir touché en séance un pic inédit à 24.771,34 points.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,43% et le FTSEurofirst 300 0,47%. Le Stoxx 600 a reculé de 0,43% après un sommet à 574,32 points mercredi, pénalisé par la consommation cyclique (-2,26%), tandis que le compartiment défensif des "utilities" (+0,61%) a offert un peu de soutien.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,32%, le Standard & Poor's 500 de 0,24% et le Nasdaq de 0,18% après les records en clôture inscrits la veille par ces deux indices, sur fond d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

L'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, lors d'une conférence bancaire, sur la trajectoire des taux directeurs, a été le prétexte à une prise de bénéfices alors que les actions sont à des niveaux élevés et que le "shutdown" se poursuit aux Etats-Unis.

Parallèlement, le cours de l'or reste au-dessus des 4.000 dollars l'once, tandis que l'indice de la volatilité à Wall Street remonte de plus de 4% à près de 17 points.

Sur le plan politique, en France, on attend toujours un nouveau Premier ministre après la démission de Sébastien Lecornu, tandis qu'aux Etats-Unis le "shutdown" se poursuit et qu'au Proche-Orient, Israël et le Hamas ont approuvé jeudi la première phase du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

VALEURS EN EUROPE

Danone a grimpé de 4,74%, les analystes de JPMorgan ayant revu à la hausse leurs prévisions pour les résultats du troisième trimestre du groupe.

Sopra Steria, qui a annoncé le départ de son directeur général, a reculé de 3,96%, tandis qu'Alten a pris 1,71% après l'annonce d'une réorganisation de sa gouvernance.

Worldline a abandonné 3,90%, Morgan Stanley étant passé à "sous-pondérer" sur la valeur.

Novo Nordisk a cédé 1,25% après l'annonce du rachat d'Akero Therapeutics pour plus de 4,7 milliards de dollars.

HSBC a chuté de 5,38%, la banque ayant proposé de retirer de la cote sa filiale Hang Seng Bank pour environ 13,6 milliards de dollars.

Ferrari a plongé de 15,41% après la présentation de son nouveau plan stratégique qui prévoit le maintien de modèles à essence et hybrides au cœur de sa gamme dans les années à venir.

Porsche a reculé de 2,49%, ses ventes mondiales ayant baissé sur neuf mois, plombées par la Chine.

INDICATEUR DU JOUR

Les exportations allemandes ont baissé de 0,5% en août par rapport au mois précédent, un repli inattendu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.

CHANGES

Le dollar se renforce encore, de 0,59% face à un panier de devises de référence, profitant de l'affaiblissement de l'euro dans le contexte de crise politique en France et des difficultés du yen avec l'arrivée probable au pouvoir au Japon de Sanae Takaichi, dont la politique pourrait être expansionniste.

L'euro recule de 0,62%, à 1,1554 dollar, alors que les "minutes" de la Banque centrale européenne (BCE) montrent que ses responsables ne sont pas pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés.

La livre sterling s'échange à 1,3309 dollar (-0,72%).

TAUX

Le rendement des obligations françaises à dix ans s'est affiché jeudi à 3,52%, en hausse de 1,5 point de base (pb), tandis que l'écart avec le Bund allemand est ressorti à 82,15 points de base, contre près de 90 pb lundi. Le rendement du Bund à dix ans a fini à 2,70%, en hausse de 2,8 pb. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé, à 4,13%, en attendant les interventions dans la soirée de plusieurs membres de la Fed.

PÉTROLE

L'accord de cessez-le-feu à Gaza fait baisser les cours pétroliers: le Brent reflue de 0,97% à 65,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,98% à 61,94 dollars.

A SUIVRE VENDREDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)