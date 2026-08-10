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L'Europe globalement stable après le record du Stoxx 600
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 09:21
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Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations lundi dans un contexte d'attentisme, des indicateurs économiques majeurs étant au programme de la semaine, tandis que la confusion domine toujours au niveau géopolitique au Moyen-Orient.

Vers 07h05 GMT, le CAC 40 .FCHI parisien recule de 0,10% après son pic historique atteint vendredi à 8.755,03 points. À Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,30%. A Francfort, le Dax

.GDAXI reflue de 0,06% après un sommet sans précédent vendredi à 26.445,18 points.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,02% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,27%. Le Stoxx 600 .STOXX cède 0,06% après une clôture record vendredi à 663,41 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , mais une hausse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,27% pour le Nasdaq .IXIC après une séance dans le vert vendredi où le S&P 500 a inscrit un nouveau sommet en clôture.

Après la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui a montré des pertes d'emplois inattendues en juillet, tempérant ainsi les anticipations d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de septembre, le marché attend d'autres indicateurs sur l'économie américaine.

Parmi ceux-ci figurent les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI), prévus respectivement mercredi et jeudi. Outre l'inflation américaine, la semaine sera marquée en Europe par les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays, les données sur le PIB britannique et en zone euro, ainsi que les ventes au détail aux Etats-Unis.

Ces indicateurs permettent d'anticiper l'évolution de la politique des banques centrales, notamment celle de la Fed, dont un membre, Beth Hammack, doit s'exprimer ce lundi.

L'indice Sentix en zone euro, prévu à 09h00 GMT, donnera quant à lui un aperçu du sentiment des investisseurs ce mois-ci.

Concernant les résultats d'entreprise - pour lesquelles il y a très peu de publications ce lundi après une semaine florissante-, les analystes de BofA ont noté une hausse de 30% du bénéfice des sociétés du S&P 500 alors que près de 90% d'entre elles ont déjà publié.

Les entreprises de l'indice paneuropéen Stoxx 600 devraient, quant à elles, afficher une croissance de leur bénéfice de plus de 22% au deuxième trimestre, soit leur plus forte expansion depuis le troisième trimestre 2022.

Sur le plan géopolitique, l'Iran a déclaré dimanche qu'un accord avec Oman définissant de nouvelles voies de navigation dans le détroit était en phase finale, mais a réaffirmé que la voie navigable ne rouvrirait que lorsque les Etats-Unis rempliraient d'autres conditions.

L'attente des indicateurs et le contexte de confusion au Moyen-Orient ne favorisent pas l'appétit pour le risque alors que les indices sont déjà sur des niveaux records après des résultats trimestriels robustes publiés par les entreprises.

La tendance sur les marchés pourrait évoluer significativement avec la publication de nouveaux résultats d'entreprises technologiques américaines dans la semaine comme Applied Materials AMAT.O , Cisco CSCO.O et CoreWeave

CRWV.O , tandis que les comptes de Nvidia NVDA.O sont attendus le 26 août.

Aux valeurs, Crédit Agricole CAGR.PA , qui a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions, prend 0,15%.

Casino CASP.PA bondit de plus de 2% alors que le groupe de grande distribution a dit être en discussions avec les créanciers de Quatrim en vue de consolider sa situation financière.

Ailleurs en Europe, le fournisseur allemand de systèmes de contrôle de mouvement Stabilus STM1.DE chute de 5,1% après la démission de son directeur financier, Andreas Jaeger.

Sur le plan sectoriel, la plupart des grands compartiments du Stoxx 600 sont dans le rouge, tandis que les ressources de base, la santé et l'énergie offrent un peu de soutien.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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