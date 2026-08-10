Sécheresse: près de 70% de la France sous des mesures de restrictions d'eau

La Drôme asséchée, le 5 août 2026 à Livron-sur-Drôme ( AFP / Alex MARTIN )

Près de 70% de la France fait actuellement l'objet de mesures de restrictions des usages de l'eau, sous l'effet d'une sécheresse qui s'accentue en raison des vagues de chaleur à répétition qui affectent le pays depuis trois mois, a indiqué lundi le gouvernement en annonçant une réunion de crise mercredi.

"Alors que la France traverse une sécheresse particulièrement intense, les effets du changement climatique continuent d'accentuer les tensions sur la ressource en eau" et "près de 70% du territoire français fait l'objet de restrictions d'usage de l'eau", indique le ministère de la Transition écologique.

Dans le détail, au 9 août, 99 départements, soit l'ensemble du territoire métropolitain, sont a minima en seuil de vigilance. Parmi eux, 67 départements sont placés en situation de crise, le niveau le plus élevé, et 21 sont en alerte renforcée.

Au niveau de crise, l'usage de l'eau est réservée aux usages prioritaires: santé, sécurité civile, eau potable, salubrité. Dès le niveau d'alerte et d'alerte renforcée, des restrictions sur l'arrosage des jardins et espaces verts, des remplissages de piscines, lavages de voitures et l'irrigation des cultures sont appliquées.

Le 27 juillet, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, avait indiqué que "l'alimentation en eau potable est sous tension dans plusieurs territoires, plus précisément sur 47 départements français", alors que 62 départements étaient placés au niveau crise.

Elle avait précisé que des "coupures d'eau au robinet" touchaient d'ores et déjà "plus de 30.000 personnes sur 80 communes", qui devaient par conséquent être approvisionnées en eau potable "par des camions-citerne ou grâce à des bouteilles d'eau".

Mercredi, la ministre réunira les membres du Comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH) ainsi que les préfectures de région pour évoquer les enjeux de sécheresse.

Cette réunion sera l'occasion de dresser un état des lieux actualisé de la situation hydrologique sur l'ensemble du territoire, ainsi que les "conséquences de cette situation pour les différents usages de l'eau et les territoires. Un focus sera également fait concernant l'impact de la sécheresse sur la faune et la flore", indique le gouvernement.

"Les membres du comité partageront également leurs retours d'expérience sur la gestion de cet épisode de sécheresse et échangeront sur les mesures permettant de renforcer durablement l'anticipation, la prévention et la résilience des territoires face à la multiplication et à l'intensification des épisodes de tension sur la ressource en eau", est-il ajouté.