L'Europe finit sans direction, la "tech" et la publicité dégringolent

En Europe, le CAC 40 perd 0,02%, le Stoxx 600 stable

Wall Street dans le rouge à mi-séance

Publicis pèse sur le CAC 40, recule de 9%

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi, avec les secteurs de la technologie et de la publicité lourdement pénalisés par des craintes liées à l'IA, tandis que les cours des métaux précieux ont poursuivi leur rebond.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,02% à 8.179,50 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en baisse 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a pris 0,05% et le Stoxx 600 .STOXX a fini inchangé.

Les marchés d'actions ont basculé dans le rouge vers la fin de la séance, affectés par les craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur technologique, en particulier chez les éditeurs de logiciels et les groupes d'analyse de données, ainsi que dans la publicité.

Les opérateurs et les analystes soulignent que l'un des catalyseurs des ventes massives est le lancement d'un outil juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

Le secteur fait par ailleurs l'objet d'une surveillance accrue après les turbulences du mois de novembre dernier, dans un contexte de valorisations record des groupes américains de la "tech". En pleine saison des résultats, les chiffres et les prévisions communiqués par les groupes doivent donc convaincre des opérateurs de plus en plus préoccupés par les dépenses colossales de cette industrie et leur rentabilité.

Le secteur de la technologie sur le Stoxx 600 .SX8P a perdu 4,35% mardi, tandis que celui des médias .SXMP , qui comprend les entreprises du secteur de la publicité, a plongé de 6,25%.

La société française Publicis PUBP.PA , le plus grand groupe publicitaire mondial en termes de capitalisation boursière, a abandonné 9,2%, lanterne rouge du CAC 40 après la publication de ses résultats mardi matin. Si ses objectifs de croissance organique sont plutôt solides, selon les analystes de Citi, les attentes pour le secteur sont également élevées et la barre est haute en matière de performance.

Le groupe allemand SAP SAPG.DE , déjà pénalisé la semaine dernière après des prévisions de chiffre d'affaires pour ses activités "cloud" jugées décevantes, a perdu 4,6% mardi, tandis que l'opérateur boursier et fournisseur de données London Stock Exchange Group LSEG.L a abandonné 12,8%.

"L'intelligence artificielle est de plus en plus capable d'assurer précisément le type de services de programmation et basés sur la connaissance qui sous-tendent ces modèles économiques, ce qui explique que certaines parties du secteur soient sous pression depuis un certain temps", a déclaré Giuseppe Sersale, gestionnaire de fonds chez Anthilia.

Les actions des secteurs américains des logiciels et du cloud computing reculent également à la Bourse de New York. Microsoft MSFT.O et Oracle

ORCL.N abandonnent 2,74% et 2,42%, tandis que Salesforce CRM.N et ServiceNow

NOW.N perdent entre 6% et 7%.

Le secteur européen des ressources de base .SXPP a en revanche signé la meilleure performance sectorielle sur le Stoxx, avec un gain de 3,98%, après la secousse provoquée la veille par le plongeon des prix de l'or et l'argent, qui rebondissent mardi de 6,9% et 11% respectivement.

L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du spectre d'un éventuel conflit entre Washington et Téhéran, qui reprendront leurs négociations vendredi en Turquie, avaient également contribué à soutenir le sentiment haussier plus tôt dans la séance.

VALEURS

Renault RENA.PA a perdu 4,1% après un abaissement de la recommandation de Morgan Stanley, le courtier s'inquiétant en particulier de l'affaiblissement du marché automobile chinois qui conduit à une hausse des exportations et une concurrence accrue pour les constructeurs européens.

Le gestionnaire d'actifs Amundi AMUN.PA , qui a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée que prévu au quatrième trimestre, a pris 1,75%.

Le fournisseur allemand de plaquettes semi-conductrices Siltronic WAFGn.DE a pour sa part reculé de 8,13% après avoir publié ses résultats préliminaires du quatrième trimestre.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI abandonne 0,19%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,65% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,22%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a décéléré à 0,4% sur un an en janvier, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

Le déficit du budget de l'Etat français s'est par ailleurs établi à 124,7 milliards d'euros fin décembre, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

La fermeture partielle de l'administration fédérale américaine a déjà perturbé la publication d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, tels que le rapport JOLTS prévu mardi, et surtout, les données mensuelles sur l'emploi initialement attendues vendredi. Aucun des deux ne sera publié aux dates précédemment annoncées, a dit le Bureau américain des statistiques du travail (BLS).

CHANGES

Le dollar perd 0,24% face à un panier de devises de référence .DXY , mettant fin à deux jours consécutifs de gains après la nomination de Kevin Warsh comme candidat à la présidence de la Réserve fédérale (Fed).

L'euro grappille 0,22% à 1,1815 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro ont terminé en légère hausse, dans le sillage de leurs homologues américains, les opérateurs évaluant l'approche future de Kevin Warsh concernant la trajectoire de la politique monétaire de la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 2,2 points de base à 2,8889%. Le deux ans DE10YT=RR a gagné 0,6 point de base à 2,1000%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne près de 1 point de base à 4,2854%. Le deux ans US2YT=RR affiche un gain de 1,2 point de base à 3,5819%.

Les investisseurs attendent également les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE), prévues jeudi et qui devraient, selon toutes les prévisions, laisser leurs taux respectifs inchangés.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent mardi après avoir chuté de plus de 4% lors de la séance précédente grâce notamment aux espoirs d'une désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent LCOc1 gagne 1,09% à 67,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 1,29% à 62,94 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)