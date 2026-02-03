Cinq ans d'inégibilité, sans exécution provisoire, requis en appel contre Marine Le Pen

Audience d'appel de la dirigeante du parti d'extrême droite français Marine Le Pen et de ses co-accusés pour détournement de fonds de l'UE au tribunal de Paris

Le ministère public a ‍requis mardi une peine de quatre de réclusion, dont un ‌an ferme sous bracelet électronique, et cinq ans ​d'inéligibilité à l'encontre de Marine ⁠Le Pen lors du procès en appel dans ⁠l'affaire ‍des assistants parlementaires du ⁠Front national.

Le parquet n'a pas requis l'exécution provisoire, c'est-à-dire ​immédiate, de la peine, contrairement au jugement de première ⁠instance.

Une telle peine, si ​elle devait être confirmée ​par la ​cour d'appel de Paris, permettrait ​à ⁠la cheffe de file des députés Rassemblement national, nouveau nom du FN, de se ‌porter candidate à l'élection présidentielle de 2027.

Le jugement est attendu avant l'été.

(Rédaction de Paris avec Elissa Darwish, édité par ‌Zhifan Liu)