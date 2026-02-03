Prêt-à-porter enfant: le groupe IDKIDS (Okaïdi) placé en redressement judiciaire

Le groupe nordiste IDKIDS, spécialiste de l'univers de l'enfant, va demander son placement en redressement judiciaire pour la plupart de ses marques en France, dont son enseigne phare pour enfants Okaïdi ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le groupe nordiste IDKIDS a été placé mardi en redressement judiciaire pour la plupart de ses marques en France, dont son enseigne phare de prêt-à-porter pour enfants Okaïdi, nouvelle illustration des difficultés du secteur de l'habillemement.

La procédure devant le tribunal de commerce de Lille Métropole concerne ses marques Obaïbi (vêtements pour les 0 à 3 ans), Okaïdi (3-14 ans), Oxybul (jeux d'éveil) et la plateforme logistique IDLOG, ont indiqué à l'AFP direction et syndicats. Ces quatre entités emploient environ 2.000 personnes en France.

En revanche, elle ne concerne pas sa marque haut de gamme Jacadi Paris, ni "les filiales étrangères et l'ensemble des franchises du groupe".

"C'est un soulagement pour nous, pour la marque et pour l'ensemble du groupe. Au moins, nous avons une continuité, car on avait peur d'une liquidation", a réagi Farida Khelifi, déléguée syndicale CGT.

La direction explique que cette demande de protection doit permettre de "redonner du temps et de la capacité financière" au groupe, qui doit "accélérer" sa "transformation".

Okaïdi, marque historique du groupe dont le siège est basé à Roubaix (Nord), réalise 600 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, dont 300 millions en France, selon une porte-parole du groupe.

Au total, IDKIDS est présent dans 70 pays, pour un chiffre d'affaires global de 800 millions d'euros et 6.000 salariés dans le monde.

IDKIDS dit subir un "effet sablier": le segment premium résiste en haut du marché, tandis que "le low-cost et l'ultra fast-fashion prospèrent" en bas, ce qui étrangle les enseignes du milieu de gamme comme Okaïdi.

"Okaïdi-Obaïbi subissent depuis plusieurs années la pression des coûts et de la concurrence (généralistes low-cost, fast-fashion, seconde main) qui ont fortement pesé sur les résultats de la marque en 2025", souligne encore le groupe.

- "Impact salarial" -

Du côté des salariés, certains ont exprimé mardi leur inquiétude. "On voit les chiffres en magasin baisser depuis plusieurs années, avec moins de clientèle et un panier moyen plus bas", témoigne une vendeuse du l'entreprise, qui ne souhaite pas donner son nom.

Salariée sur la plateforme logistique, Séverine Ouablla, 55 ans, s'interroge : "Les salariés ont fait tout ce qu'ils ont pu depuis de nombreuses années. Je crains l'impact salarial: quel avenir pour les salariés ?".

Farida Khelifi redoute "des fermetures de magasins", sans en connaître l'ampleur.

Blandine Couchourel, représentante du personnel et déléguée CFTC, souligne, elle, "beaucoup de transparence" de la part de la direction et assure que les salariés "croient à l'entreprise" et veulent "qu'elle continue".

L'enseigne avait déjà annoncé en mars 2024 une "stratégie de simplification" qui s'était traduite par la suppression de 250 emplois dans le réseau et 50 au siège, selon une porte-parole du groupe.

Par ailleurs, IDKIDS se félicite de la "trajectoire de croissance" de Jacadi, sa marque premium qui a réalisé en 2025 la "meilleure performance de son histoire" avec une rentabilité en hausse (+35%).

Le secteur français de l'habillement est confronté à des difficultés depuis plusieurs années: après le développement du commerce en ligne, le Covid-19 et l'inflation, le secteur subit désormais la concurrence de la seconde main et de la mode ultra-éphémère, symbolisée notamment par la plateforme asiatique Shein.

L'activité habillement/textile a reculé de 1,3% en 2025 et de 8,5% depuis 2019, selon l'Institut français de la mode (IFM).

De nombreuses autres entreprises françaises de prêt-à-porter ont connu de graves difficultés ces dernières années: IKKS, Camaïeu, Kookaï, Gap France, Pimkie, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam... Cette crise a été fatale pour certaines d'entre elles, liquidées comme Kaporal et Jennyfer.