La Bourse de Paris termine à l'équilibre, en pleine semaine de résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé la séance de mardi à l'équilibre alors que la semaine est marquée par de nombreux résultats d'entreprises, notamment des grandes banques qui pèsent lourd sur l'indice parisien.

Le CAC 40 a perdu 0,02%, à 8.179,50 points, en baisse de 1,67 point. Lundi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait pris 0,67%, à 8.181,17 points.

La place parisienne, qui a vu le gouvernement parvenir enfin à faire adopter son budget par le Parlement, se consacre au suivi des résultats d'entreprises, nombreux cette semaine, notamment pour le secteur bancaire.

"Le marché s'attend à des bons résultats aux Etats-Unis", et des résultats "de moins bonne facture en Europe de manière générale", indique à l'AFP Vincent Juvyns, stratégiste chez ING.

Ce secteur "s'en tire relativement bien pour l'instant, avec une demande de crédit relativement bien orienté", note Vincent Juvyns.

Les banques ont "fortement progressé l'an passé, mais en général elles sont toujours avec des valorisations attractives", poussées notamment par "la demande de crédits", poursuit Vincent Juvyns.

Dans la séance de mardi, Crédit Agricole (+1,43% à 18,75 euros) dont les résultats sont dévoilés mercredi et Société Générale (+1,22% à 76,60 euros), qui publiera les siens vendredi, ont terminé dans le vert, tandis que BNP, qui donnera ses résultats jeudi, a perdu quelques plumes (-0,50%, à 91,92 euros).

SUr le marché de la dette, le taux de rendement français à échéance dix ans est légèrement remonté, à 3,46%, contre 3,45% la veille, suivant la même tendance que son équivalent allemand, référence en Europe, à 2,89%, contre 2,88% la veille.

Publicis sanctionné

Le géant de la communication Publicis a dégringolé de 9,24% à la Bourse de Paris après la publication de prévisions jugées prudentes pour 2026.

Le groupe, qui a affiché une hausse de 5,6% en 2025 de ses revenus organiques, a dépassé ses objectifs, mais prévoit une croissance comprise entre 4 et 5% pour 2026, décevant les investisseurs.

Amundi salué

Le premier gestionnaire d'actifs en Europe, Amundi (+1,75% à 78,70 euros à Paris), a enregistré un nouveau record d'encours sous gestion en 2025, à 2.380 milliards d'euros.

Les fonds gérés par le groupe français ont progressé de 6% sur un an, grâce notamment à une collecte nette "record" de 88 milliards d'euros, a-t-il indiqué dans un communiqué mardi.

Les analystes de Jefferies soulignent aussi "un résultat avant impôts ajusté supérieur aux attentes", et des résultats "solides" pour le quatrième trimestre, dans une note mardi.

Euronext CAC40