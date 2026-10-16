L'Europe finit dans le vert, la "tech" pénalise à nouveau le Nasdaq

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,28% et le Stoxx 600 0,67%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance, le Nasdaq perd plus de 1%

* Le FMI met en garde contre le niveau élevé de la dette en Europe

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi et sur de solides gains hebdomadaires, les indices du Vieux Continent restant largement épargnés par les craintes sur le secteur technologique qui secouent à nouveau Wall Street, et renouent avec un peu de sérénité grâce à la baisse des rendements obligataires.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a progressé de 0,28% à 7.956,70 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,94% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a avancé de 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur un gain de 0,57%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,69% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,67%.

Sur la semaine, le CAC 40 a pris 1,97%, sa plus forte progression hebdomadaire depuis début août, et le Stoxx 600 a gagné 2,04%, signant à son tour sa meilleure performance depuis début juillet.

Le poids moindre du secteur technologique en Europe a permis une séance plutôt constructive, et les investisseurs ont pu se concentrer sur la première vague de résultats d'entreprises du troisième trimestre, avant que le rythme des publications ne s'accélère dans les prochains jours.

Les entreprises composant l'indice paneuropéen Stoxx 600 devraient afficher une croissance de leurs résultats trimestriels de plus de 20%, dopée par les entreprises du secteur de l'énergie qui ont bénéficié des perturbations de l'approvisionnement en pétrole provoquées par la guerre au Moyen-Orient et les attaques de drones ukrainiens contre des raffineries russes.

Les opérateurs européens font ainsi abstraction en cette fin de semaine des craintes inflationnistes persistantes qui, conjuguées aux inquiétudes budgétaires dans les principales économies mondiales, avaient récemment entraîné une hausse vertigineuse des rendements obligataires.

Les risques ne sont pas écartés pour autant: tant la Réserve fédérale (Fed) que la Banque centrale européenne (BCE) devraient, selon les estimations du marché, poursuivre leur resserrement monétaire en décembre, après des pauses respectives ce mois-ci, car les données publiées cette semaine des deux côtés de l'Atlantique montrent en effet que l'inflation ne faiblit pas.

Les inquiétudes budgétaires ne s'estompent pas non plus, singulièrement en France où elles devraient resurgir à la faveur du débat parlementaire sur le projet de loi Finances pour 2027, suspendu aux grandes manoeuvres politiques de la campagne pour l'élection présidentielle du printemps prochain.

Dans un rapport sur l'Union européenne publié vendredi, le Fonds monétaire international (FMI) recommande à l'UE de stimuler la croissance ou de réduire son endettement afin de maintenir sa dette sur une trajectoire viable, tout en soulignant que les plans de redressement prévus pourraient ne pas être suffisants.

VALEURS

À Paris, Schneider Electric SCHN.PA a reculé de 1,82%, effaçant ses gains de début de séance, après avoir relevé pour la deuxième fois de l'année ses objectifs de 2026, porté par la demande des géants du cloud pour les centres de données dédiés à l'IA.

L'opérateur de satellites Eutelsat ETL.PA s'est envolé de 17% alors que l'Ukraine a dû faire face à des restrictions du réseau satellitaire Starlink de SpaceX, ce qui a ravivé l'intérêt des investisseurs pour les alternatives européennes. Des sources ont dit à Reuters que l'ordre de limiter l'utilisation du réseau était venu de la Maison blanche, à un moment où le président américain Donald Trump fait pression sur Kyiv pour qu'il cesse ses attaques contre les raffineries russes.

Ailleurs en Europe, le fabricant de puces Aixtron AIXGn.DE a progressé de 6% après avoir dépassé les prévisions concernant les prises de commandes au troisième trimestre et confirmé ses prévisions annuelles.

Le fabricant d'éoliennes Nordex NDXG.DE a bondi de plus de 12% après avoir annoncé un résultat opérationnel du troisième trimestre supérieur aux prévisions et revu à la hausse ses perspectives de marge.

Les actions des groupes du secteur automobile, tels que Renault RENA.PA , Stellantis STLAM.MI , Forvia FRVIA.PA ou Valeo VLOF.PA , ont pris entre 1,8% et 3,3%, portées par les espoirs que l'accord franco-allemand sur une "approche commune" améliore les perspectives de cette industrie européenne mise à mal par la concurrence chinoise.

A WALL STREET

Le secteur technologique continue de peser sur la Bourse de New York, le Nasdaq étant à nouveau affecté par les inquiétudes concernant l'endettement du secteur de l'IA, après une brève accalmie la veille.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 0,07%, mais le Standard & Poor's 500 .SPX perd 0,53% et le Nasdaq Composite .IXIC abandonne 1,26%.

L'opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , au coeur de la tempête en raison de sa dette de près de 50 milliards de dollars, recule de 9,4% et dans son sillage Nebius NBIS.O perd 8,6%, Applied Digital APLD.O 7,2% et Iren

IREN.O 7,7%.

"Il n'y a pas que CoreWeave : plusieurs entreprises entrent dans cette catégorie, car on craint que leurs revenus ne soient tout simplement pas suffisants pour dégager des bénéfices et supporter le niveau d'endettement qu'elles assument", a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Le secteur des semi-conducteurs perd encore du terrain.

Le Nasdaq se dirige ainsi, si la tendance se maintient, vers une forte baisse hebdomadaire, de l'ordre de 4,5%, la plus forte depuis juin.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, sous l'effet de la hausse des coûts des produits énergétiques et d'une série d'autres biens, ce qui confirme une nouvelle fois la montée des pressions inflationnistes alors que le conflit au Moyen-Orient reste dans l'impasse. Sur un an, ces prix ont progressé de 8,1% en septembre, soit la plus forte hausse depuis juillet 2022, après 6,7% en août.

La production industrielle a pour sa part augmenté de 0,7% en septembre sur un mois, plus fortement que prévu, selon les statistiques officielles publiées vendredi par la Réserve fédérale.

Dans la zone euro, l'inflation s'est accélérée à 3,8% sur un an en septembre, comme précédemment estimé, montrent les données définitives publiées vendredi par Eurostat.

TAUX

Les obligations souveraines de la zone euro ont connu une semaine solide, les investisseurs s'étant rués sur les obligations d'État face à leurs inquiétudes croissantes concernant l'IA.

Le marché retrouve ainsi son rôle de valeur refuge, après les turbulences provoquées par la révision brutale des anticipations en matière de politique monétaire depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini la séance quasi inchangé, à 3,4093%, tandis que celui du titre à deux ans DE10YT=RR a perdu 1,8 point de base pour s'établir à 3,0606%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a terminé en légère baisse, à 4,7808%, abandonnant environ 7 points de base sur la semaine.

Aux Etats-Unis, les rendements reculent légèrement, celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR ressortant à 5,0749% et son homologue de l'obligation à deux ans US2YT=RR à 4,7210%.

CHANGES

Le dollar perd 0,37% face à un panier de devises de référence .DXY , la baisse des rendements américains ayant rendu le billet vert moins attractif, tandis que les interrogations relatives à l'IA exercent également une pression à la baisse.

L'euro gagne 0,29% à 1,1251 dollar EUR=.

PÉTROLE

Le marché pétrolier évolue sur de faibles variations vendredi mais devrait enregistrer des gains hebdomadaires en raison de l'incertitude concernant les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient et d'une baisse plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le Brent LCOc1 grappille 0,02% à 105,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 0,09% à 97,88 dollars.

A SUIVRE LE 19 OCTOBRE : L8N45V0XR

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|