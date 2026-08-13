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L'Europe finit dans le désordre une séance volatile
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 18:16
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* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,28% et le Stoxx 600 a fini presque stable

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance, la tech résiste

* La Fed doit relever ses taux selon Hammack, Barkin plaide pour le statu quo

* Le pétrole a perdu jusqu'à 3% jeudi avec les craintes pour la demande

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes ont terminé jeudi une séance volatile sans tendance nette, tandis que Wall Street était également en ordre dispersé à mi-parcours, les investisseurs analysant les dernières données sur l'inflation américaine et les propos de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur une perte de 0,28% à 8.650,56 points. Le Footsie britannique .FTSE a reculé de 0,56% et le Dax allemand .GDAXI a reflué de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cependant gagné 0,18%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 0,05% et le Stoxx 600 .STOXX 0,04%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 0,14%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX avance de 0,47% après avoir touché un record en séance à 7.816,7 points. Le Nasdaq .IXIC prend 0,62% alors que le compartiment des nouvelles technologies .SPLRCT gagne près de 1%, soutenu notamment par Microsoft MSFT.O (+0,65%), Nvidia NVDA.O (+0,25%) et Apple

AAPL.O (+0,35%).

En Europe, la baisse des cours du pétrole, sur fond de crainte d'un affaiblissement de la demande mondiale pour cette année, a alimenté pendant une grande partie des échanges l'appétit pour le risque sur les marchés actions.

Cela a même permis de reléguer au second plan l'absence d'avancées dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. Selon l'agence de presse semi-officielle Fars, le chef de l'unité paramilitaire iranienne des bassidjis, Hossein Taeb, a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz était "sous le contrôle et la gestion de l'Iran", au lendemain de propos en sens inverse de la part du président américain, Donald Trump.

Les chiffres plus faibles que prévu de l'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis après ceux prix à la consommation (CPI), publiés mercredi, ont également conforté la tendance positive.

Mais en fin de séance en Europe, deux responsables de la Fed ont tenu des propos divergents, ce qui a effacé une partie des gains accumulés dans la journée. Tom Barkin a estimé qu'il n'était pas nécessaire de relever les taux directeurs de la Fed dans l'immédiat, tandis que Beth Hammack a plaidé pour un durcissement monétaire sans attendre afin de freiner la croissance économique et l'inflation.

Sur les marchés financiers, cela s'est traduit par une légère accélération de la volatilité avec un indice VIX .VIX en hausse de plus de 1% à environ 14 points et une réduction des pertes du dollar .DXY .

Les traders ont cependant conservé une probabilité d'environ 35% pour une hausse des taux de la Fed lors de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre, contre une probabilité d'environ 50% mardi.

VALEURS EN EUROPE

Maersk MAERSKb.CO a bondi de 9,37%, le groupe de transport maritime danois ayant dépassé les attentes sur le bénéfice et relevé ses perspectives.

Pandora PNDORA.CO a pris 8,53% à la faveur du relèvement par le joailler danois de ses perspectives annuelles.

Adyen ADYEN.AS s'est envolé de 16,40%, le groupe de paiements néerlandais ayant relevé sa prévision de croissance annuelle de chiffre d'affaires.

Swissquote SQN.S a chuté de 13,98%, le fournisseur de services financiers et de trading ayant raté les attentes du premier semestre en raison de faibles revenus liés aux cryptomonnaies.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis, à 209.000, lors de la semaine au 8 août, selon le département du Travail.

La production industrielle en zone euro est restée stable en juin, comme prévu, selon les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

L'économie britannique a enregistré une croissance inattendue sur le seul mois de juin, de 0,3% en juin, la Grande-Bretagne étant ainsi en passe d'afficher la plus forte croissance semestrielle du G7.

CHANGES

Le dollar recule de 0,11% face à un panier de devises de référence .DXY , les cambistes ayant réduit leurs paris sur une hausse des taux en septembre de la Fed.

L'euro EUR= grappille 0,06%, à 1,1531 dollar, tandis que la livre sterling

GBP= s'échange à 1,3495 dollar (+0,02%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR se replie monte de 4,9 points de base, à 4,64%, après avoir touché un creux en séance à 4,61% et plus haut à 4,69%.

Celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR a terminé en repli d'environ 1,5 point de base, à 3,14%, après avoir fluctué entre 3,1130% et 3,1667%.

Les rendements des obligations en zone euro et aux Etats-Unis ont baissé jeudi avec le recul des prix du pétrole et les dernières données sur l'inflation américaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier a perdu jusqu'à 3% jeudi, les investisseurs se concentrant sur les signes d'un affaiblissement de la demande mondiale et de la hausse des stocks de brut américains, même si les prix ont trouvé un certain soutien dans l'enlisement des négociations concernant le blocage du détroit d'Ormuz.

Le Brent reflue de 0,76% à 88,29 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,80% à 82,57 dollars

CLc1 .

A SUIVRE VENDREDI : nL8N4440UF

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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