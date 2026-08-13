Le Mali gracie le Français Yann Vézilier, condamné en juin à 20 ans de prison

Des insurgés attaquent des bases militaires à travers le Mali

Yann Vézilier, un ‌ressortissant français au Mali condamné en juin à vingt ans de prison ​pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, a été gracié par le président Assimi Goïta, ont annoncé jeudi les autorités de Bamako.

"Cette ​mesure (...) est assortie de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire national", a déclaré le général ​Issao Ousmane Coulibaly, porte-parole du gouvernement, ⁠dans un communiqué.

"Le gouvernement de la Transition saisit cette occasion pour saluer ‌un pays frère dont les bons offices, exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté ​du Mali, ont contribué ‌à l'obtention de cette grâce", a-t-il ajouté sans autres ⁠précisions.

Yann Vézilier avait été arrêté en août 2025, accusé par les autorités d'agir pour le compte des services de renseignement français afin de ⁠mobiliser des acteurs ‌politiques, des personnalités de la société civile et des ⁠officiers contre le gouvernement militaire d'Assimi Goïta.

Le ministère français des Affaires ‌étrangères a repoussé à plusieurs reprises des accusations selon ⁠lui sans fondement.

Sollicité par Reuters pour un commentaire sur ⁠l'annonce d'une grâce ‌présidentielle, le Quai d'Orsay n'a pas répondu dans l'immédiat.

Le Mali connaît depuis ​plus d'une décennie des troubles ‌alimentés par des insurrections islamistes dans le Nord et une instabilité politique qui a conduit ​à des coups d'Etat en 2020 et 2021, portant Assimi Goïta au pouvoir.

Les relations entre le Mali et la France, ancienne ⁠puissance coloniale, se sont fortement détériorées ces dernières années, dans un contexte régional qui a également vu le Burkina Faso et le Niger prendre leurs distances avec Paris.

(Bureau de Bamako, avec Makini Brice à Paris, rédigé par Anait Miridzhanian, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité ​par Benoit Van Overstraeten)