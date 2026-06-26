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L'Europe en repli, entre craintes sur la tech et tensions moyen-orientales
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 11:59

Les marchés européens évoluent en nette baisse vendredi à la mi-journée, pénalisés par un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et par les inquiétudes qui pèsent sur le secteur technologique. Peu avant midi, le CAC 40 cédait 0,53% à 8 387 points tandis que l'Euro Stoxx 50 reculait de 0,69%. A Wall Street, les contrats à terme annoncent également une ouverture dans le rouge, le Nasdaq étant attendu en baisse de 1,07 %.

Les valeurs technologiques sont particulièrement sous pression après les annonces de hausses de prix d'Apple et de Microsoft. Le groupe à la pomme a relevé jeudi les tarifs de plusieurs produits, dont les iPad et les MacBook, tout en laissant inchangé, pour l'heure, le prix des iPhone.

L'annonce a été fraîchement accueillie par les investisseurs, le titre ayant perdu plus de 6% à Wall Street. Microsoft lui a emboîté le pas en annonçant une hausse de 100 à 150 dollars du prix de ses consoles Xbox à compter du 1er août.

Dans leur sillage, les valeurs européennes des semi-conducteurs, qui figuraient parmi les principales bénéficiaires de la vague d'investissements dans l'intelligence artificielle, reculent nettement. STMicroelectronics, lanterne rouge de l'indice CAC 40, abandonnait 2,52% et Soitec -0,62%.

Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Zalando (-5,13%) est pénalisé par l'ouverture d'une enquête de l'autorité allemande des marchés financiers (BaFin). Le gendarme financier soupçonne le distributeur en ligne d'avoir omis certaines informations dans ses comptes 2025 en lien avec l'acquisition d'About You.

A Paris, Accor (-2,01%) figure également parmi les valeurs sous pression après une dégradation de recommandation de Jefferies. Le courtier est passé d'achat à conserver sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 55 à 52 euros.

Sur le front géopolitique, les tensions se ravivent dans le détroit d'Ormuz. Selon le Wall Street Journal, qui cite deux hauts responsables américains, l'Iran a attaqué jeudi un cargo battant pavillon de Singapour, mettant à l'épreuve l'accord conclu la semaine dernière entre Washington et Téhéran pour mettre fin aux hostilités et garantir la réouverture de cette voie maritime stratégique. La Maison-Blanche a indiqué être au courant de ces informations et les examiner. "Le président Donald Trump a été clair : l'Iran ne peut pas entraver la libre circulation du trafic dans le détroit", a-t-elle déclaré.

Côté statistiques, les investisseurs surveilleront cet après-midi la publication des stocks de grossistes américains à 14h30, avant l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, à 16h.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,44% à 1,1412 dollar.

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