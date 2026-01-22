 Aller au contenu principal
L'Europe en nette hausse après le revirement de Trump sur les droits de douane
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 09:50

Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse jeudi en début de séance alors que le président américain Donald Trump a retiré sa menace de surtaxes douanières contre des pays européens s'étant opposés à son projet de contrôler le Groenland.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,13% à 8.160,12 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,74% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,05% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,03%.

L'apaisement des tensions autour de la question du Groenland entre les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan pèse sur le secteur européen de la défense. À Paris, Thales TCFP.PA lâche 1,5%.

Des réunions sont aussi à l'ordre du jour concernant le conflit en Ukraine. Donald Trump doit rencontrer dans la journée à Davos, en Suisse, son homologue ukrainien Volodimir Zelensky tandis que l'émissaire américain Steve Witkoff se rend à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.

Lanterne rouge du SBF 120, Ubisoft UBIP.PA plonge de 28% après avoir annoncé une réorganisation et une révision de ses perspectives financières.

À l'inverse, Michelin MICP.PA grimpe de 3,5% après avoir fait état d'un free cash-flow avant acquisitions supérieur aux prévisions pour 2025.

Bouygues BOUY.PA (+2,6%) et Orange ORAN.PA (+3,1%) montent après avoir annoncé des discussions, au côté de la maison-mère de Free Iliad, pour une reprise des activités de télécommunications d'Altice en France.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

BOUYGUES
45,4600 EUR Euronext Paris +2,83%
CAC 40
8 177,68 Pts Euronext Paris +1,34%
DAX
24 896,77 Pts XETRA +1,37%
EURO STOXX 50
5 963,95 Pts DJ STOXX +1,38%
FTSE 100
10 216,95 Pts FTSE Indices +0,78%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
MICHELIN
31,1900 EUR Euronext Paris +2,94%
ORANGE
14,8800 EUR Euronext Paris +3,51%
Pétrole Brent
64,77 USD Ice Europ -0,84%
Pétrole WTI
60,21 USD Ice Europ -0,68%
STOXX Europe 600
610,10 Pts DJ STOXX +1,23%
THALES
258,3000 EUR Euronext Paris -1,30%
UBISOFT
4,5210 EUR Euronext Paris -31,79%
Afficher toutes les valeurs associées
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

