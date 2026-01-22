 Aller au contenu principal
Getlink: du mieux fin 2025, les trains à grande vitesse en forme
information fournie par Boursorama avec AFP 22/01/2026 à 11:37

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%.

Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, contre 325 millions au 3e trimestre 2024, qui avait été particulièrement affecté par une suspension du câble électrique transmanche ElecLink après un dysfonctionnement.

Getlink a d'ailleurs trouvé en décembre un accord avec ses assureurs pour toucher 55 millions d'euros d'indemnités à la suite de cette suspension du 25 septembre 2024 au 5 février 2025. Ces indemnités ont été imputées aux comptes de 2025, en légère baisse par rapport à 2024 (-1% de chiffre d'affaires, à 1.595 millions d'euros).

Les ventes de l'activité des trains à grande vitesse et des navettes (qui transportent voitures et camions) ont augmenté de 3% en un an, portées par la hausse du trafic de passagers, qui a dépassé les 3 millions de passagers sur le trimestre.

Un segment porteur: plusieurs compagnies ferroviaires, comme l'italienne Trenitalia, ont fait part ces derniers mois de leur intention de concurrencer Eurostar dans le transport de passagers via le tunnel sous la Manche.

Dans le même temps, 290.000 camions ont traversé le tunnel sur ces navettes, soit 6% de moins qu'au dernier trimestre 2024.

"Alors que le marché du fret transmanche reste difficile, l'activité passagers gagne des parts de marché grâce à sa stratégie centrée sur la qualité de service", a affirmé le directeur général du groupe, Yann Leriche.

Grâce aux indemnités apportées par ses assureurs, Getlink estime qu'il dépassera son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) pour l'exercice financier 2025 (entre 780 et 830 millions d'euros), annoncé en mars.

