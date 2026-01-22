 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 11:16

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,61% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,87% pour le Nasdaq .IXIC .

* PROCTER & GAMBLE PG.N et GE AEROSPACE GE.N publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse, tandis que ceux du fabricant américain de semi-conducteurs INTEL

INTC.O sont attendus après la cloche.

* KINDER MORGAN KMI.N - L'opérateur américain de gazoducs s'est dit mercredi optimiste quant à la demande à long terme de gaz naturel aux États-Unis, citant la hausse de la consommation d'électricité des centres de données, après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice pour le quatrième trimestre.

* ALIBABA BABA.N - L'action cotée aux États-Unis de la plateforme chinoise de commerce électronique prend 5,3% en avant-Bourse après que l'agence Bloomberg a rapporté que le groupe envisageait d'introduire en Bourse sa division de fabrication de puces, T-Head.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
168,675 USD NYSE +3,91%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 077,23 Pts Index Ex +1,21%
GE AEROSPACE
318,610 USD NYSE +2,01%
INTEL
54,2500 USD NASDAQ +11,72%
KINDER MORGAN RG-P
28,600 USD NYSE +2,29%
NASDAQ Composite
23 224,82 Pts Index Ex +1,18%
PROCTER&GAMBLE
146,020 USD NYSE -0,63%
S&P 500 INDEX
6 875,62 Pts CBOE +1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:51

    Avec les circonvolutions du Trump, lui et ses potes les initiés ont encore dû se remplir les poches vu les fluctuations de la Bourse

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Forces de sécurité syriennes dans le secteur de la prison d'Al-Aqtan en périphérie de Raqa, dans le nord-est de la Syrie, le 22 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    L'Irak annonce des procédures judiciaires contre les détenus de l'EI transférés de Syrie
    information fournie par AFP 22.01.2026 12:06 

    L'Irak a annoncé jeudi lancer des procédures judiciaires contre des prisonniers du groupe jihadiste Etat islamique (EI) transférés depuis la Syrie, dans le cadre d'une opération de l'armée américaine qui y craint des failles sécuritaires. Mercredi, Washington avait ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le FCPR Vatel Rendement PME
    Le point semestriel sur le FCPR Vatel Rendement PME
    information fournie par Boursorama 22.01.2026 11:58 

    Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises, est partenaire de BoursoBank pour son offre de dette privée. Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, revient ... Lire la suite

  • L'ancien policier Egisto Ott assis à la cour criminelle de Vienne, en Autriche, le 6 novembre 2024 ( AFP / JOE KLAMAR )
    A Vienne, un ex-agent autrichien jugé pour espionnage pour la Russie
    information fournie par AFP 22.01.2026 11:50 

    Un ancien agent autrichien est jugé depuis jeudi pour avoir notamment vendu des informations à la Russie, au risque d'entacher la réputation de son pays auprès de ses partenaires européens. Le procès de Egisto Ott, 63 ans, s'est ouvert au tribunal de Vienne, devant ... Lire la suite

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Getlink: du mieux fin 2025, les trains à grande vitesse en forme
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.01.2026 11:37 

    Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank