Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,39% pour le Dow Jones .DJI , de 0,61% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,87% pour le Nasdaq .IXIC .

* PROCTER & GAMBLE PG.N et GE AEROSPACE GE.N publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse, tandis que ceux du fabricant américain de semi-conducteurs INTEL

INTC.O sont attendus après la cloche.

* KINDER MORGAN KMI.N - L'opérateur américain de gazoducs s'est dit mercredi optimiste quant à la demande à long terme de gaz naturel aux États-Unis, citant la hausse de la consommation d'électricité des centres de données, après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice pour le quatrième trimestre.

* ALIBABA BABA.N - L'action cotée aux États-Unis de la plateforme chinoise de commerce électronique prend 5,3% en avant-Bourse après que l'agence Bloomberg a rapporté que le groupe envisageait d'introduire en Bourse sa division de fabrication de puces, T-Head.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)