Assurances: le britannique Beazley rejette l'offre de rachat de Zurich Insurance
information fournie par Boursorama avec AFP 22/01/2026 à 11:14

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'assureur britannique Beazley a annoncé jeudi le rejet "à l'unanimité" de la proposition de rachat du suisse Zurich Insurance, qui valorise l'entreprise à 7,7 milliards de livres (8,8 milliards d'euros), jugeant que celle-ci la "sous-évalue substantiellement".

Mettant en avant "la haute complémentarité" des deux groupes, Zurich Insurance avait annoncé lundi une proposition à 12,80 livres par action, ce qui représente une prime de 56% par rapport au cours de clôture de Beazley vendredi dernier (8,20 livres).

Selon l'assureur suisse, ce rapprochement ferait émerger un "leader mondial" à la tête de 15 milliards de dollars de primes --ce que paie les clients pour être couverts-- dans les assurances spécialisées.

L'annonce de cette offre lundi avait fait bondir de plus de 40% à la Bourse de Londres le titre de Beazley, actif notamment dans les assurances spécialisées autour des questions de cyber-sécurité. Il perdait environ 0,3% jeudi en milieu de matinée.

Le conseil d'administration du groupe britannique explique dans son communiqué que la proposition de Zurich est inférieure à celle soumise en juin dernier, qui valorisait la Société à 13,15 livres par action.

Il dit avoir "une grande confiance" dans les perspectives de l'entreprise et "dans l'attrait des fondamentaux de son modèle économique".

Cette transaction serait susceptible "de générer des synergies significatives" pour Zurich Insurance qui a "de fortes ambitions" pour ses services d'assurance dite "spécialisée", avaient souligné lundi les analystes de Baader Europe.

Selon eux, cette acquisition permettrait à Zurich Insurance "de doubler" la taille de ses activités d'assurance spécialisées.

