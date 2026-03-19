L'Europe en nette baisse sur fond d'envolée des prix de l'énergie

Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse jeudi en début de séance, plombées par une nouvelle envolée des prix de l'énergie sur fond d'escalade au Moyen-Orient.

Les risques liés à une approche plus restrictive de la politique monétaire inquiètent également les investisseurs en cette journée riche en réunions de banques centrales, après le statu quo observé par la Fed mercredi soir.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,5% à 7.847,89 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,24% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,49%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,73%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,27% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,6%.

La guerre au Moyen-Orient pèse fortement sur le moral en ce début de séance. L'Iran, qui a accusé Israël d'avoir frappé mercredi ses installations énergétiques à Pars Sud, a frappé en représailles des gisements gaziers et pétroliers dans la région, tirant des missiles contre le Qatar et l'Arabie saoudite.

Ces attaques font grimper jeudi les prix du gaz et du pétrole en Europe. Sur les marchés pétroliers, le baril de Brent bondit de 6% à plus de 114 dollars. Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence des prix du gaz pour l'Europe TFMBMc1 , avance de plus de 24% pour atteindre 68 euros par mégawattheure (MWh).

En Bourse, le compartiment des ressources de base .SXPP recule de 3,6%, de loin le plus fort repli sectoriel en Europe.

Aux valeurs individuelles, Accor ACCP.PA baisse de près de 5%, lanterne rouge du CAC 40, après que Grizzly Research a annoncé avoir pris une position vendeuse ("short") sur le titre du groupe hôtelier.

(Rédigé par Diana Mandiá et Blandine Hénault)