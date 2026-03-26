 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France envisage d'investir dans les minéraux stratégiques australiens-ministre australienne
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 07:05

Un employé de Lynas Corp au nord-est de Perth, en Australie.

Un employé de Lynas Corp au nord-est de Perth, en Australie.

La France ‌fait partie des pays prêts à investir dans des ​projets miniers australiens liés aux minéraux critiques, a déclaré jeudi la ministre australienne des Ressources, Madeleine King.

L'Australie s'est engagée ​depuis quatre ans dans une mission visant à développer une industrie pour ​les minéraux comme les terres ⁠rares, essentiels à la fabrication de produits de haute ‌technologie, alors que de nombreux pays cherchent à diversifier leur chaîne d'approvisionnement pour ne plus ​dépendre de la ‌Chine, qui domine les chaînes d'approvisionnement.

Outre l'accord ⁠sur les minéraux critiques conclu en octobre dernier avec les Etats-Unis, qui prévoyait un pipeline d'investissements de 8,5 ⁠milliards de dollars, ‌l'Australie a signé des accords de coopération ⁠sectorielle avec le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, ‌la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

"Depuis l'accord-cadre ⁠conclu avec les Etats-Unis, ce travail a pris ⁠un caractère d'urgence ‌pour certains autres partenaires, qui veulent s'assurer qu'ils ont ​eux aussi accès aux ‌minéraux critiques", a dit Madeleine King à Reuters.

"La France se montre de plus ​en plus intéressée", a-t-elle ajouté.

La France s'est engagée au niveau des cadres politiques et financiers, notamment ⁠par l'intermédiaire de l'agence de crédit à l'exportation Bpifrance Assurance Export, mais contrairement aux Etats-Unis et au Japon, elle n'a pas encore annoncé de financement de projets à grande échelle pour les minéraux critiques australiens.

(Melanie Burton; version ​française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux gagne un contrat de mobilier urbain à Rostock
    information fournie par Zonebourse 26.03.2026 07:08 

    JCDecaux annonce que sa filiale Wall GmbH s'est vu attribuer le contrat exclusif portant sur le mobilier urbain publicitaire analogique et digital de Rostock, la plus grande ville du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, avec 175 000 habitants. Principal ... Lire la suite

  • Illustration de la carte montrant le détroit d'Ormuz
    Les alliés du G7 se réunissent sur fonds de guerres en Ukraine et en Iran
    information fournie par Reuters 26.03.2026 06:54 

    par John Irish et Andrew Gray Les ministres des Affaires étrangères des ‌pays membres du G7 se réunissent en France cette semaine, dans un contexte de guerres en Ukraine et en Iran, d'incertitude économique, et d'inquiétude quant à la politique ​étrangère des Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Photo prise le 25 mars 2026 et publiée par l'agence nord-coréenne KCNA le 26 mars, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (d.) saluant le président bélarusse Alexandre Loukachenko (centre) à la Tour de la Libération, à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )
    Le président bélarusse reçu en Corée du Nord par Kim Jong Un
    information fournie par AFP 26.03.2026 06:12 

    Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a été reçu mercredi par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pour sa première visite officielle en Corée du Nord, les deux pays alliés de la Russie étant confrontés à des sanctions occidentales et à des accusations de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 26.03.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * TRIGANO ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank