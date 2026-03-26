La France envisage d'investir dans les minéraux stratégiques australiens-ministre australienne

Un employé de Lynas Corp au nord-est de Perth, en Australie.
La France fait partie des pays prêts à investir dans des projets miniers australiens liés aux minéraux critiques, a déclaré jeudi la ministre australienne des Ressources, Madeleine King.
L'Australie s'est engagée depuis quatre ans dans une mission visant à développer une industrie pour les minéraux comme les terres rares, essentiels à la fabrication de produits de haute technologie, alors que de nombreux pays cherchent à diversifier leur chaîne d'approvisionnement pour ne plus dépendre de la Chine, qui domine les chaînes d'approvisionnement.
Outre l'accord sur les minéraux critiques conclu en octobre dernier avec les Etats-Unis, qui prévoyait un pipeline d'investissements de 8,5 milliards de dollars, l'Australie a signé des accords de coopération sectorielle avec le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
"Depuis l'accord-cadre conclu avec les Etats-Unis, ce travail a pris un caractère d'urgence pour certains autres partenaires, qui veulent s'assurer qu'ils ont eux aussi accès aux minéraux critiques", a dit Madeleine King à Reuters.
"La France se montre de plus en plus intéressée", a-t-elle ajouté.
La France s'est engagée au niveau des cadres politiques et financiers, notamment par l'intermédiaire de l'agence de crédit à l'exportation Bpifrance Assurance Export, mais contrairement aux Etats-Unis et au Japon, elle n'a pas encore annoncé de financement de projets à grande échelle pour les minéraux critiques australiens.
(Melanie Burton; version française Camille Raynaud)
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