La France envisage d'investir dans les minéraux stratégiques australiens-ministre australienne

Un employé de Lynas Corp au nord-est de Perth, en Australie.

La France ‌fait partie des pays prêts à investir dans des ​projets miniers australiens liés aux minéraux critiques, a déclaré jeudi la ministre australienne des Ressources, Madeleine King.

L'Australie s'est engagée ​depuis quatre ans dans une mission visant à développer une industrie pour ​les minéraux comme les terres ⁠rares, essentiels à la fabrication de produits de haute ‌technologie, alors que de nombreux pays cherchent à diversifier leur chaîne d'approvisionnement pour ne plus ​dépendre de la ‌Chine, qui domine les chaînes d'approvisionnement.

Outre l'accord ⁠sur les minéraux critiques conclu en octobre dernier avec les Etats-Unis, qui prévoyait un pipeline d'investissements de 8,5 ⁠milliards de dollars, ‌l'Australie a signé des accords de coopération ⁠sectorielle avec le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, ‌la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

"Depuis l'accord-cadre ⁠conclu avec les Etats-Unis, ce travail a pris ⁠un caractère d'urgence ‌pour certains autres partenaires, qui veulent s'assurer qu'ils ont ​eux aussi accès aux ‌minéraux critiques", a dit Madeleine King à Reuters.

"La France se montre de plus ​en plus intéressée", a-t-elle ajouté.

La France s'est engagée au niveau des cadres politiques et financiers, notamment ⁠par l'intermédiaire de l'agence de crédit à l'exportation Bpifrance Assurance Export, mais contrairement aux Etats-Unis et au Japon, elle n'a pas encore annoncé de financement de projets à grande échelle pour les minéraux critiques australiens.

(Melanie Burton; version ​française Camille Raynaud)