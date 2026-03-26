JCDecaux gagne un contrat de mobilier urbain à Rostock
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 07:08
Principal port de la mer Baltique, Rostock est un pôle économique et scientifique du nord de l'Allemagne. Elle abrite également la station balnéaire de Warnemünde, l'une des destinations touristiques les plus prisées du pays.
Dans le cadre de ce nouveau contrat remporté après un appel d'offre, et qui poursuit un partenariat initié il y a 35 ans, le groupe de communication extérieur rénovera les abribus existants et digitalisera les emplacements stratégiques de la ville.
"La décision de conserver les infrastructures existantes, tout en les rénovant, illustre concrètement notre trajectoire de réduction de nos émissions de CO2", commente Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général.
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