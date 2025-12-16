 Aller au contenu principal
L'Europe en légère baisse avant l'emploi américain
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 09:19

Les principales Bourses européennes sont en léger repli mardi en matinée dans un contexte de prudence avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,13% à 8.118,20 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,05% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,40%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,23%, tout comme le FTSEurofirst 300 .FTEU3 . Le Stoxx 600 .STOXX décline de 0,18%, affecté principalement par le compartiment de la défense .SXPARO (-1,49%) et de l'énergie .SXEP (-0,45%) alors que le président américain Donald Trump affirme qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine est plus proche que jamais.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,30% pour le Dow Jones .DJI , de 0,61% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,94% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance déjà en repli marquée par une nouvelle baisse des valeurs technologiques.

Les investisseurs sont sur la défensive avant la publication du rapport sur l'emploi du département américain du Travail pour le mois de novembre alors que les données officielles n'ont pas pu être collectées pendant 43 jours en raison du "shutdown", le plus long de l'histoire des Etats-Unis.

Cet indicateur est essentiel dans les anticipations sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que les données privées montrent une détérioration du marché du travail aux Etats-Unis. Outre l'emploi, le marché attend outre-Atlantique les chiffres des ventes au détail qui devraient permettre de jauger l'économie américaine.

"Avec les données clés sur l'emploi à venir, les investisseurs ne veulent pas être pris au piège (...) si les taux remontent", explique Charu Chanana, stratégiste chez Saxo, ajoutant que c'est la raison pour laquelle le secteur technologique est le premier domino à tomber.

En Europe, le marché attend les premiers indicateurs PMI sur l'activité des entreprises pour le mois de novembre alors que la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) se réunissent jeudi.

En Bourse, le compartiment de l'automobile .SXAP est en légère baisse (-0,20%) avant les annonces de la Commission européenne qui devrait proposer de revoir les règles concernant l'interdiction de la commercialisation de nouveaux véhicules thermiques dans le bloc communautaire d'ici 2035.

Kering PRTP.PA recule de 0,37% après avoir finalisé un accord avec Ardian sur son immeuble new-yorkais qui doit permettre au propriétaire de Gucci de recevoir 690 millions de dollars (587,23 millions d'euros).

La société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA , récemment au centre des spéculations sur un possible rachat par Eli Lilly, a fait état d'une perte nette d'exploitation d'environ 174 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice. Le titre chute de 5,85%.

Astrazeneca AZN.L prend 0,50%, la FDA, l'autorité de santé aux Etats-Unis, ayant approuvé l'Enhertu du laboratoire britannique et de son partenaire japonais Daiichi Sankyo

4568.T en association avec le médicament Perjeta du suisse Roche ROG.S .

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ABIVAX
97,7000 EUR Euronext Paris -6,24%
ASTRAZENECA
13 642,000 GBX LSE +0,22%
CAC 40
8 130,55 Pts Euronext Paris +0,07%
DAX
24 141,64 Pts XETRA -0,36%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 416,56 Pts Index Ex -0,09%
EURO STOXX 50
5 743,56 Pts DJ STOXX -0,16%
FTSE 100
9 732,70 Pts FTSE Indices -0,19%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
KERING
305,7000 EUR Euronext Paris +0,54%
NASDAQ Composite
23 057,41 Pts Index Ex -0,59%
Pétrole Brent
59,76 USD Ice Europ -0,99%
Pétrole WTI
55,95 USD Ice Europ -1,20%
ROCHE HLDG DR
324,800 CHF Swiss EBS Stocks +0,90%
S&P 500 INDEX
6 816,51 Pts CBOE -0,16%
STOXX Europe 600
581,92 Pts DJ STOXX -0,11%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
534,40 Pts DJ STOXX +0,45%
STOXX Europe 600 Banks
344,28 Pts DJ STOXX +0,22%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 578,48 Pts DJ STOXX -1,77%
STXE6O&G EUR P
397,46 Pts DJ STOXX -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

