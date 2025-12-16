Covid-19: un nouveau vaccin de Moderna recommandé dans l'UE

L'entreprise de biotechnologies américaine Moderna a annoncé mardi avoir obtenu un avis scientifique favorable d'un comité d'experts de l'Agence européenne du médicament (EMA) pour son vaccin de nouvelle génération contre le Covid-19.

( AFP / INA FASSBENDER )

"Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis favorable recommandant l’autorisation de mise sur le marché de mNexspike (mRNA-1283), un nouveau vaccin contre la Covid-19", chez les personnes âgées de 12 ans et plus, selon un communiqué de Moderna.

Le CHMP est l'instance chargée d'évaluer les traitements qui peuvent être commercialisés dans l'Union Européenne mais la décision finale revient à la Commission européenne, qui suit généralement l'avis rendu.

"En Europe, les adultes âgés de 65 ans et plus restent disproportionnellement touchés par les formes sévères de Covid-19, et si mNexspike est autorisé, il constituera un outil supplémentaire important pour répondre à ce besoin de santé publique persistant", a déclaré Stéphane Bancel, le patron de Moderna, dans son communiqué.

En 2020, Moderna avait commercialisé l'un des deux premiers vaccins contre le Covid-19 utilisant la technologie innovante de l'ARN messager (Spikevax), face à Pfizer-BioNTech.

L'avis du CHMP s'est appuyé sur les résultats d'un essai clinique avancé qui montrent une efficacité vaccinale relative (rVE) plus élevée avec mNexspike qu'avec Spikevax.

Le vaccin mNexspike, lui aussi à ARN messager, a déjà été autorisé aux Etats-Unis en juin chez toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus, ou celles de 12 à 64 ans présentant un risque d'avoir des complications en cas de Covid.