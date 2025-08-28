L'Europe dans le vert en début de séance

Les principales Bourses européennes progressent en début de séance jeudi après les résultats de Nvidia.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,72% à 7.799,66 points vers 07h17 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,06% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,22% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,28%.

Les investisseurs continuent d'acheter à la baisse en Europe après la chute des indices du début de semaine, notamment plombés par la situation politique en France.

Les résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , publiés mercredi soir, sont plutôt en ligne avec les attentes mais pourraient inquiéter quant à l'activité du géant américain en Chine.

En France, les investisseurs réagissent également à quelques résultats d'entreprise.

Pernod Ricard PERP.PA prend 4,5% après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires annuel, légèrement moins forte qu'attendu

Au contraire, Eiffage FOUG.PA perd 1,7% après avoir publié ses résultats mercredi soir.

En Allemagne, Delivery Hero DHER.DE prend 1,7%, la société de livraison de repas ayant annoncé une croissance de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes.

(Rédigé par Bertrand De Meyer; édité par Augustin Turpin)