Vote de confiance : il est "trop tard" pour négocier, selon le RN, qui a "tourné" la page François Bayrou
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/08/2025 à 10:55

"Vous avez laissé passer beaucoup d'occasions de construire un budget au bénéfice des Français", a taclé Sébastien Chenu.

Sébastien Chenu à Paris, le 2 avril 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Trop tard". Le Rassemblement national (RN) ne négociera pas avec François Bayrou sur le vote de confiance du 8 septembre, mais le parti d'extrême-droite se rendra à Matignon s'il est invité, a expliqué jeudi 28 août son vice-président Sébastien Chenu pour qui "la page est tournée".

"Too late, trop tard. Monsieur le Premier ministre, vous avez laissé passer beaucoup d'occasions de construire un budget au bénéfice des Français ", a déclaré Sébastien Chenu sur TF1.

François Bayrou se tourne les pouces depuis 50 ans en politique

"La page est tournée. Le dialogue, c'était avant" , a-t-il répété alors que François Bayrou a annoncé qu'il recevrait les chefs de partis la semaine prochaine.

Sébastien Chenu a fustigé les propos du Premier ministre qui a affirmé sur TF1 mercredi soir n'avoir pu contacter les oppositions pendant l'été car elles étaient "en vacances".

"Cette déclaration non seulement n'est pas à la hauteur, mais venant de quelqu'un qui se tourne les pouces depuis 50 ans en politique (...) c'est assez dérangeant", a commenté Sébastien Chenu.

Budget 2026

    Bayrou découvre que le Parlement de 2025 n'a rien à voir avec celui de 1986, année de sa première élection à l'Assemblée Nationale. Alors, il met ceux d'aujourd'hui devant leurs responsabilités, comme s'ils étaient aussi éduqués que ceux de 1986. Erreur funeste : ceux d'aujourd'hui n'ont aucune conscience du mot "responsabilité"

L'offre BoursoBank