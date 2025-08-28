Logements neufs: les permis de construire stables par rapport à juin

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le nombre de permis de construire accordés pour des logements est resté stable en juillet par rapport à juin, mois qui avait enregistré un fort rebond, selon les données publiées jeudi par le ministère de l'Aménagement du territoire.

Le mois dernier, 34.000 logements ont été autorisés à la construction, un chiffre stable (+0,6%) par rapport à juin, mois qui avait enregistré un fort rebond (+10,3%) par rapport à mai.

Sur ces 34.000 permis, 22.500 l'ont été pour des logements collectifs, un chiffre stable (-0,2%) par rapport à juin, et 11.500 pour des maisons individuelles, en hausse de 2,1%.

Ce niveau de 34.000 permis délivrés en juillet 2025, contre 26.100 en juillet 2024, reste toutefois inférieur de 12% au-dessous du nombre moyen de permis accordés au cours des douze mois précédant la crise sanitaire de 2020.

En cumulé entre août 2024 et juillet 2025, 360.200 logements ont été autorisés à la construction (+3,8%), un indicateur en hausse depuis cinq mois consécutifs, même si ce niveau reste inférieur de 24% à celui des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020).

Le nombre de permis de construire se redresse après une chute inexorable entamée en août 2022, où il culminait à 532.300 logements autorisés au cours des douze mois précédents.

Depuis le début de l'année, 222.300 logements ont été autorisés à la construction, en hausse de 13,3% par rapport à la même période de 2024.

Quant au nombre de logements mis en chantier, qui suit traditionnellement celui des permis de construire, il s'établit à 27.500 en juillet, en baisse de 9,5% par rapport à juin, mois qui avait connu un fort rebond de 44,3% par rapport au mois précédent.

Au cours des douze derniers mois, 294.500 logements auraient été mis en chantier, soit 16.700 de plus (+6%) qu'entre août 2023 et juillet 2024 mais 24% de moins qu'au cours des douze mois précédant la crise sanitaire.

Le ministère souligne que les estimations des mises en chantier comportent une part d'incertitude non négligeable et sont susceptibles d'être révisées de façon importante.

La construction neuve est confrontée à une grave crise depuis près de trois ans du fait de l'augmentation des coûts de construction, de la hausse des taux d'intérêt qui a bloqué les projets d'achat immobilier de nombreux ménages et de la fin de mesures de soutien à l'investissement locatif.