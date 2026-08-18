L'Europe clôt dans le rouge, pénalisée par le Moyen-Orient et l'obligataire

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,82% et le Stoxx 600 0,64%

* Wall Street dans le rouge à mi-séance

* Le prix du baril de Brent franchit à nouveau la barre des 90 dollars

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le rouge, la séance ayant été marquée par une aversion au risque due aux craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient, tandis que les rendements des obligations à long terme des principales économies ont atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,82% à 8.509,36 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 0,71%.

Le FTSE 100 .FTSE de la Bourse de Londres a grappillé 0,07%, soutenu par les prix de l'énergie.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a quant à lui abandonné 0,89%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,68% et le Stoxx 600 .STOXX 0,64%.

L'incertitude quant à l'avenir du conflit au Moyen-Orient et à ses répercussions sur la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz continue de peser sur le moral des investisseurs, alors que l'impasse diplomatique s'éternise.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'aucune discussion n'était en cours avec Téhéran et qu'aucune n'était prévue, tandis que le régime iranien a laissé entendre la veille que sa position pourrait devenir plus offensive en l'absence d'un accord avec Washington.

Le flou ambiant contribue à attiser les craintes d'inflation, malgré le soulagement provoqué par les dernières données américaines, et remet également au premier plan les inquiétudes liées aux coûts élevés de financement des États.

Les rendements de la dette souveraine à long terme ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis des décennies, avec notamment celui de l'obligation d'État américaine à 30 ans US30YT=RR à un plus haut jamais vu depuis 2007.

Cette remontée des rendements de la dette souveraine intervient à un moment où les emprunts massifs contractés par les entreprises technologiques pour financer le développement d'infrastructures d'intelligence artificielle (IA) entrent en concurrence avec la demande d'obligations d'État.

"Les rendements inquiètent car ils laissent présager un resserrement des conditions de crédit et un renchérissement du coût de l'emprunt", déclare Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale européenne (BCE) relève ses taux pour la deuxième fois cette année le mois prochain, tandis que la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait les maintenir inchangés.

VALEURS

Les groupes de semi-conducteurs ont fini dans le rouge après les gains enregistrés la veille et dans un contexte de grande vigilance quant aux perspectives de ce secteur lié à l'IA. La hausse des rendements obligataires, qui pourrait réduire la valeur des bénéfices futurs et augmenter les coûts d'emprunt des entreprises, a également contribué à cette baisse.

STMicroelectronics STMPA.PA , ASML ASML.AS , ASMI ASMI.AS et Soitec

SOIT.PA ont reculé de 4,9% à 14%, tandis que le compartiment technologique du Stoxx .SX8P a perdu 2,4%.

Ailleurs en Europe, le brasseur danois Royal Unibrew RBREW.CO a chuté de 5,1% après ses résultats du deuxième trimestre publiés lundi soir.

H&M HMb.ST a pris 4%, un dirigeant ayant révélé avoir acheté 8.000 actions du groupe.

A WALL STREET

La Bourse de New York est affecté par une vague de ventes de titres technologiques et par la hausse des rendements des obligations d'État.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perd 0,22%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,59% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,25%.

Nvidia NVDA.O cède 2,2% et Meta Platforms META.O abandonne près de 3%, tandis que les fabricants de puces Intel INTC.O et Micron Technology MU.O abandonnent autour de 7% chacun.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance des investisseurs allemands s'est améliorée plus que prévu pour atteindre 34,2 points en août, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

Au Royaume-Uni, le marché du travail a continué de se refroidir au deuxième trimestre, marqué par un ralentissement de la croissance des salaires dans le secteur privé et par le plus faible nombre d'offres d'emploi depuis plus de cinq ans, selon les données officielles publiées mardi.

Aux Etats-Unis, la production industrielle a augmenté moins que prévu en juillet, montrent les statistiques officielles publiées mardi.

TAUX

Le marché obligataire a retenu une grande partie de l'attention, les rendements obligataires ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies dans certains cas.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 1,2 points de base à 4,7120%, près de son plus haut niveau depuis janvier 2025. Le deux ans US2YT=RR ressort à 4,1730%, en légère baisse.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris affiche 4,3 points de base pour finir à 3,2600%, touchant son plus haut depuis 2011, tandis que celui du titre à deux ans DE10YT=RR 5 points de base à 2,8440%.

Les rendements des obligations françaises à 10 ans ont pour leur part atteint leur plus haut niveau depuis 2008 pour finir la séance à 4,1110%, tandis que les coûts d'emprunt britanniques à 30 ans se sont rapprochés des sommets atteints en mai, qui constituaient les niveaux les plus élevés depuis 1998.

CHANGES

Le dollar est plutôt stable mardi (-0,01%) face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,02% pour s'établir à 1,1577 dollar

EUR= .

Le billet vert reste toutefois proche de ses plus bas niveaux depuis plusieurs mois face aux autres devises.

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent sur de faibles variations, tout en restant élevés, les perspectives d'un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient s'amenuisant.

Le Brent LCOc1 prend 1,05% à 91,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 1,36% à 85,65 dollars.

A SUIVRE LE 19 AOÛT: : nL8N44B164

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|