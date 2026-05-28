L'Europe boursière sous pression, Soitec au beau fixe

Les marchés européens s'inscrivent en repli ce jeudi matin, les investisseurs restant prudents avant une série de publications macroéconomiques majeures aux Etats-Unis, tandis que les tensions géopolitiques autour de l'Iran entretiennent la nervosité sur les marchés de l'énergie et obligataires. Peu avant 10h30, le CAC 40 reculait de 0,49% à 8 167 points. L'Euro Stoxx 50 perdait 0,32%. Les autres grandes places européennes évoluaient également en baisse, à l'image de Londres (-0,94%), Francfort (-0,94%) et Amsterdam (-0,54%).

Sur le front géopolitique, Donald Trump a déclaré hier ne pas être satisfait, à ce stade, des contours d'un accord avec l'Iran, tandis que la Maison-Blanche a démenti des informations iraniennes évoquant un projet d'accord qui confierait à Téhéran la gestion du détroit d'Ormuz.

Le cours du Brent progresse de 1,69% à 94,40 dollars.

Au chapitre des statistiques, les investisseurs attendent une séance particulièrement dense aux Etats-Unis. Seront publiés : la deuxième estimation du PIB américain du premier trimestre, les revenus et dépenses des ménages d'avril ainsi que l'indice des prix PCE, indicateur d'inflation privilégié par la Fed. Les marchés surveilleront également les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables du même mois.

En France, les prix à la production de l'industrie pour le marché domestique ont reculé de 2,1% en avril, selon les données publiées par l'Insee, après une hausse révisée de 1,9% en mars.

Les valeurs en mouvement

Du côté des valeurs, Soitec s'envole de plus de 18% après avoir publié un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes du marché. Le fabricant français de matériaux semi-conducteurs bénéficie d'une amélioration de ses perspectives dans les activités liées à l'intelligence artificielle et aux infrastructures cloud.

L'Oréal progresse de 0,80% après le relèvement de la recommandation du titre par Berenberg, se démarquant des autres valeurs du luxe du CAC 40, orientées à la baisse sur fond d'inquiétudes persistantes concernant la demande chinoise.

TotalEnergies avance de 0,11% après avoir annoncé que Centre Manche Energies, société de projet détenue à 100% par le groupe, avait déposé une demande d'Autorisation Unique pour son vaste projet éolien offshore de 1,5 gigawatt au large des côtes normandes.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,06% à 1,1609 dollar.