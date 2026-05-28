L'Australie poursuit 3M en justice à la suite d'une contamination par des "polluants éternels"

Le logo de la société et des informations sur les transactions de 3M

par Christine Chen

Le gouvernement australien a ‌annoncé jeudi avoir engagé une action en justice contre 3M pour la contamination causée par une mousse ​anti-incendie fournie par l'entreprise américaine et contenant des PFAS, ou "polluants éternels".

Canberra réclame plus de 2 milliards de dollars australiens (1,23 milliards d'euros) de dommages-intérêts dans le cadre de cette affaire.

Cette plainte contre le fabricant de ​produits chimiques basé dans le Minnesota et sa filiale locale est la plus importante jamais déposée par l'Australie, reflétant les coûts environnementaux, ​économiques et culturels passés et futurs de la contamination, ⁠a déclaré le gouvernement.

Ce dernier, qui a utilisé cette mousse anti-incendie dans 28 bases militaires ‌à travers le pays, a aussi affirmé que 3M avait donné l'assurance que la substance pouvait être éliminée en toute sécurité, qu'elle était biodégradable et non toxique. ​Toutefois, la société aurait dissimulé ses ‌propres tests démontrant des "effets néfastes significatifs sur l’environnement" liés à son utilisation, ⁠a expliqué la procureure générale Michelle Rowland aux journalistes.

"3M n’a jamais fabriqué de PFAS en Australie et a cessé la vente des produits en cause en Australie il y a environ deux décennies", indique ⁠le communiqué de l'entreprise, ‌dans lequel elle précise aussi qu’elle se défendrait contre ces accusations devant les tribunaux. "Malgré ⁠cela, le ministère de la Défense a continué à utiliser des mousses anti-incendie contenant des PFAS ‌pendant près de deux décennies supplémentaires", a-t-elle ajouté.

Les PFAS sont un groupe de substances ⁠chimiques de synthèse largement utilisées dans des produits résistants à la chaleur, aux ⁠taches, à la graisse ‌et à l'eau. Ils ne se dégradent pas naturellement dans l'environnement, ce qui soulève des inquiétudes quant ​à leur accumulation dans les écosystèmes, l'eau potable ‌et le corps humain.

Le ministre adjoint de la Défense, Peter Khalil, a déclaré que le ministère avait dépensé 1,3 milliard de ​dollars australiens pour faire face aux conséquences de la contamination, dont 408 millions de dollars australiens versés à titre de règlements judiciaires aux communautés touchées.

Le ministère a également traité ou retiré plus ⁠de 200.000 tonnes de sols contaminés et traité plus de 13 milliards de litres d'eau.

3M a fait l'objet de milliers de poursuites judiciaires liées à la contamination par les PFAS. En 2023, l'entreprise a conclu un accord à l'amiable de 10,3 milliards de dollars avec plusieurs réseaux publics d'approvisionnement en eau américains pour régler des plaintes relatives à la pollution de l'eau.

(Christine Chen à Sydney; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)