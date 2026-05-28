L'Australie poursuit 3M en justice à la suite d'une contamination par des "polluants éternels"

Le logo de la société et des informations sur les transactions de 3M
par Christine Chen
Le gouvernement australien a annoncé jeudi avoir engagé une action en justice contre 3M pour la contamination causée par une mousse anti-incendie fournie par l'entreprise américaine et contenant des PFAS, ou "polluants éternels".
Canberra réclame plus de 2 milliards de dollars australiens (1,23 milliards d'euros) de dommages-intérêts dans le cadre de cette affaire.
Cette plainte contre le fabricant de produits chimiques basé dans le Minnesota et sa filiale locale est la plus importante jamais déposée par l'Australie, reflétant les coûts environnementaux, économiques et culturels passés et futurs de la contamination, a déclaré le gouvernement.
Ce dernier, qui a utilisé cette mousse anti-incendie dans 28 bases militaires à travers le pays, a aussi affirmé que 3M avait donné l'assurance que la substance pouvait être éliminée en toute sécurité, qu'elle était biodégradable et non toxique. Toutefois, la société aurait dissimulé ses propres tests démontrant des "effets néfastes significatifs sur l’environnement" liés à son utilisation, a expliqué la procureure générale Michelle Rowland aux journalistes.
"3M n’a jamais fabriqué de PFAS en Australie et a cessé la vente des produits en cause en Australie il y a environ deux décennies", indique le communiqué de l'entreprise, dans lequel elle précise aussi qu’elle se défendrait contre ces accusations devant les tribunaux. "Malgré cela, le ministère de la Défense a continué à utiliser des mousses anti-incendie contenant des PFAS pendant près de deux décennies supplémentaires", a-t-elle ajouté.
Les PFAS sont un groupe de substances chimiques de synthèse largement utilisées dans des produits résistants à la chaleur, aux taches, à la graisse et à l'eau. Ils ne se dégradent pas naturellement dans l'environnement, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur accumulation dans les écosystèmes, l'eau potable et le corps humain.
Le ministre adjoint de la Défense, Peter Khalil, a déclaré que le ministère avait dépensé 1,3 milliard de dollars australiens pour faire face aux conséquences de la contamination, dont 408 millions de dollars australiens versés à titre de règlements judiciaires aux communautés touchées.
Le ministère a également traité ou retiré plus de 200.000 tonnes de sols contaminés et traité plus de 13 milliards de litres d'eau.
3M a fait l'objet de milliers de poursuites judiciaires liées à la contamination par les PFAS. En 2023, l'entreprise a conclu un accord à l'amiable de 10,3 milliards de dollars avec plusieurs réseaux publics d'approvisionnement en eau américains pour régler des plaintes relatives à la pollution de l'eau.
(Christine Chen à Sydney; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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