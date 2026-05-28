TotalEnergies étudie le rachat du réseau des stations-service Shell en France

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le groupe pétrolier français TotalEnergies réfléchit à racheter le réseau de stations-service de son concurrent anglo-néerlandais Shell en France, a annoncé jeudi son patron Patrick Pouyanné.

"Pourquoi pas!", a déclaré Patrick Pouyanné dans une interview au Figaro, au sujet des rumeurs de vente du réseau Shell en France, dévoilées dans la presse il y a quelques semaines.

Le groupe se montre néanmoins prudent: "nous allons regarder, ça va dépendre du prix. Et de ce qu’en pense l’Autorité de la concurrence", a précisé Patrick Pouyanné.

"Nous avons cédé nos réseaux sur les autres marchés européens mais nous sommes leaders sur le marché français. Quand la compagnie a des points forts, elle mise dessus !", a-t-il ajouté.

Le groupe qui détient environ 25% des parts du marché en France est déjà accusé de faire de l'ombre à la grande distribution, les premiers acteurs, en raison de sa politique de plafonnement avantageuse.

"Quand les prix sont très bas et nos marges aussi, ils ne proposent pas de payer l’essence plus cher pour nous soutenir", a-t-il indiqué en réponse à ces critiques de concurrence déloyale, notamment portées par le président du comité stratégique des centres E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, qui voudrait obtenir des ristournes du pétrolier.

Selon les informations du journal Les Echos, le 11 mai, Shell envisageait de se séparer de son réseau de stations-service en France, une cession qui "concernerait une soixantaine de sites sur autoroutes et une quarantaine de salariés de Shell, sur 300 employés environ".

Interrogé par l'AFP, la direction de Shell France n'a pas fait de commentaire.