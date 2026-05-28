Michelin: Jusqu'à 1.500 suppressions de postes en France pour réduire les coûts

Exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai

Michelin a annoncé jeudi ‌son intention de supprimer jusqu'à 1.500 postes en France, principalement dans le ​tertiaire, dans le cadre d'un plan d'adaptation des effectifs sur la base du volontariat destiné à réduire les coûts face au contexte économique instable.

Ce projet, qui ​pourrait affecter jusqu'à 9% d'un effectif de 17.000 personnes, s'échelonnera sur trois ans et s'effectuera "sans aucun ​départ contraint", a ajouté le fabricant ⁠de pneumatiques dans un communiqué publié après la présentation du plan ‌aux syndicats du groupe.

"Dans un environnement mondial marqué par une concurrence internationale accrue, de fortes tensions macroéconomiques et géopolitiques, le groupe ​Michelin poursuit ses efforts ‌pour améliorer durablement sa performance", a expliqué Michelin dans ⁠son communiqué.

"Par ailleurs, le contexte national est lui aussi caractérisé par de fortes contraintes économiques et réglementaires : niveaux élevés des coûts de production, liés notamment ⁠au coût du ‌travail et de l'énergie, ainsi qu'à une pression fiscale parmi ⁠les plus fortes des pays industrialisés", a-t-il ajouté.

Michelin avait confirmé fin avril ‌ses prévisions 2026 - notamment une croissance de son résultat opérationnel - ⁠malgré au moins 400 millions d'euros de coûts additionnels attendus ⁠à cause du ‌conflit au Moyen-Orient, tout en précisant qu'il lui faudrait continuer d'améliorer sa structure ​de coûts.

"Ce projet d'adaptation en France ‌est destiné à optimiser une structure de coûts aujourd'hui trop élevée, accompagner l'évolution des métiers et ​simplifier les modes de fonctionnement", a ajouté le groupe clermontois jeudi.

Le dispositif d’accompagnement prévu propose "des parcours de mobilité interne ou externe, de ⁠reconversion et de formation", le groupe s'engageant par ailleurs à accompagner individuellement chaque salarié concerné.

Cette démarche ne remet pas en cause le rôle stratégique de la France pour le groupe, a poursuivi Michelin, ajoutant qu'il prévoyait aussi de continuer à recruter dans l'Hexagone.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Gilles Guillaume, édité ​par Benoit Van Overstraeten)