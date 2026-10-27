L'Europe boursière résiste, les résultats d'entreprises animent la cote

Les marchés actions européens évoluent globalement en territoire positif ce mardi, les investisseurs digérant une nouvelle salve de publications trimestrielles sur fond d'incertitudes politiques liées aux élections législatives en Israël. Les opérateurs gardent également dans leur viseur les prochaines décisions monétaires de la Fed demain soir et de la BCE, jeudi.

À Paris, le CAC 40 progresse de 0,45%, à 7 883 points, et va tenter d'aligner une deuxième séance consécutive dans le vert. Ailleurs en Europe, l'Euro Stoxx 50 avance de 0,32%, tandis que le FTSE 100 britannique abandonne 0,66%, pénalisé notamment par la chute de HSBC.

L'incertitude politique demeure un facteur de prudence sur les marchés alors que les Israéliens sont appelés aux urnes ce mardi 27 octobre pour renouveler les membres de la Knesset. Ce scrutin législatif, le premier depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, représente un rendez-vous politique majeur pour le pays. Son principal enjeu réside dans la capacité du Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, à se maintenir au pouvoir, après avoir cumulé plus de dix-huit années à la tête du gouvernement israélien.

Les publications trimestrielles dictent la tendance

A Paris, Exosens décroche de 5,78% malgré une forte progression de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Les investisseurs semblent davantage préoccupés par l'évolution de la marge brute du spécialiste français des technologies optiques, pénalisée par des effets de mix produits et une hausse des coûts de personnel.

Même sanction pour Lumibird, qui cède 4,78%, à 22,90 euros. Le spécialiste européen des technologies laser a pourtant fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 168,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en progression de 8,8% en données publiées et de 10,3% à taux de change et périmètre constants. L'activité a accéléré au troisième trimestre, avec une croissance de 12%. Une performance qui reste néanmoins inférieure aux attentes de Stifel.

De son côté, Orange avance timidement de 0,14%, malgré le relèvement de son objectif annuel de marge opérationnelle.

Ailleurs en Europe, HSBC (-6,29%) ferme la marche de l'indice Footsie 100. Le titre de la banque britannique est lourdement sanctionné après la publication de ses résultats.

A Amsterdam, Universal Music Group progresse de 2,12%. Selon Bloomberg News, le géant de l'industrie musicale aurait engagé, plus tôt cette année, des discussions préliminaires avec plusieurs sociétés de capital-investissement concernant un éventuel retrait de la cote.

Par ailleurs, la Fed rendra son verdict mercredi, avant la BCE jeudi. "Le taux de dépôt de la BCE devrait ainsi rester à 2,50%", estime Edouard Faure, responsable Crédit de Swiss Life Asset Managers France. Si le consensus de marché anticipe une hausse des taux en décembre, suivie de deux nouveaux relèvements en 2027, Swiss Life Asset Managers privilégie un scénario plus modéré, avec une seule hausse en décembre et aucun mouvement supplémentaire l'an prochain.

La confiance des ménages français au plus bas depuis 2013

Sur le front macroéconomique, la confiance des ménages français s'est dégradée plus fortement qu'attendu en octobre. Selon l'enquête mensuelle publiée ce mardi par l'Insee, l'indicateur est tombé à son plus bas niveau depuis juin 2013, témoignant de la persistance des inquiétudes des consommateurs quant à la situation économique. Les investisseurs attendent désormais une série de statistiques américaines dans l'après-midi, notamment les permis de construire, les commandes de biens durables, l'indice de confiance des consommateurs et les ventes de logements neufs.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,24% à 1,1147 dollar.