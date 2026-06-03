L'Europe attendue en léger repli

Dans le vert hier, les grands indices européens devraient faire preuve de nettement plus de prudence ce matin à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le CAC 40, le FTSE 100 à Londres ou encore le DAX 40 à Francfort devraient débuter la journée sur des replis compris entre 0,10 et 0,30%.

Ce manque d'entrain des investisseurs est lié aux nouveaux échanges de tirs qui ont eu lieu au cours de la nuit entre l'Iran et les Etats-Unis. Le commandement militaire américain a indiqué que la République islamique avait procédé au lancement de plusieurs missiles balistiques. Washington a répliqué en menant des frappes de légitime défense sur l'île de Qeshm. Chacun accusant l'autre d'être à l'origine du viol du cessez-le-feu.

Hier soir, Donald Trump a tenté de rassurer en indiquant : "Les fausses informations selon lesquelles la République islamique d'Iran et les États-Unis ont cessé de se parler il y a quelques jours sont mensongères et erronées. Les discussions entre nous se sont poursuivies continuellement, y compris il y a quatre jours, trois jours, deux jours, un jour, et aujourd'hui. Où mèneront elles ? On ne sait jamais, mais comme je l'ai dit à l'Iran : "Il est temps, d'une manière ou d'une autre, que vous concluiez un accord. Cela fait 47 ans que vous agissez ainsi, et on ne peut plus laisser cela continuer !".

Dans ces conditions, les investisseurs ne savent toujours pas sur quel pied danser, mais se focalisent et s'inquiètent du niveau élevé des cours de l'or noir qui jouent sur l'inflation, ce qui devrait influencer la politique monétaire des Etats-Unis et de la zone euro.

A New York, le prix du baril de pétrole est en légère hausse de 0,45%, à 95,14 dollars, tandis qu'à Londres, il progresse de 1,60%, à 97,35 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro est stable et se négocie contre 1,1621 dollar.

Un agenda macro-économique chargé

Au niveau des indicateurs, les intervenants ont déjà pris connaissance de la hausse de l'indice PMI des services Caixin en Chine. Au mois de mai, il s'est installé à 54,4 points, contre 52,6 un mois plus tôt, là où les analystes tablaient sur un repli vers 52,3 points.

Dans la matinée, il faudra surveiller l'indice PMI des services de S&P pour la France, l'Allemagne et l'ensemble de la zone euro. Un peu plus tard à 11h, sera publié l'indice des prix à la production de la zone euro pour le mois d'avril.

Mais le principal rendez-vous du jour ce sera à 14h15 aux Etats-Unis avec la publication de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé au mois de mai.

Plus tard, toujours au pays de l'Oncle Sam, il y aura l'indice PMI des services de S&P Global et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, ainsi que les commandes à l'industrie.

En ce qui concerne les sociétés

En France, Nanobiotix a annoncé disposer de suffisamment de financements pour répondre à ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029.

DBV Technologies a recruté le premier participant pour une étude de phase 2 destinée à évaluer l'efficacité et l'innocuité de son patch cutané Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois en vue d'une consommation d'arachides dans l'alimentation.

Carbios a annoncé le décalage de la mise en service de sa première usine en Chine en raison de travaux techniques complémentaires.

Air France-KLM se montre confiante au niveau de l'approvisionnement en carburant et ses marques devraient être en mesure d'assurer leurs programmes de vols cet été.

En Europe, argenx, la société d'immunologie a annoncé la présentation de nouvelles données évaluant le Vyvgart, son seul traitement commercialisé, dans le cadre de maladies rhumatismales auto-immunes, notamment la myosite et le syndrome de Sjörgen.