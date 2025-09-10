L'Europe attendue dans le vert après les records de Wall Street

(AOF) - La plupart des grandes places européennes devraient débuter la séance en hausse, dans le sillage des records de Wall Street hier soir. Les analystes analyseront la nomination de Sébastien Lecornu, un proche du président Emmanuel Macron, au poste de Premier ministre en France et ses conséquences. Au niveau de la macro-économie, les investisseurs surveilleront l’indice des prix à la production du mois d’août aux États-Unis, un indicateur de l'inflation. En attendant, selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu sur un léger d’environ 0,25 % à l’ouverture.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a annoncé que l’un de ses clients, NJ Transit, avait exercé des options pour acheter 200 voitures Multilevel III supplémentaires et 12 locomotives ALP 45 bimodes. La valeur totale de cet achat est d’environ 1 milliard d’euros. NJ Transit est la plus grande agence de transport public à l’échelle d’un État aux États-Unis et la troisième plus grande du pays, avec près de 270 millions de trajets passagers chaque année. Le matériel doit servir aux passagers se rendant à New York et à Philadelphie en remplacement de matériel âgé de 40 ans.

Groupe Partouche

Groupe Partouche a connu une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, avec une hausse de 7,3 %, à 114,5 millions d’euros. Au deuxième trimestre, les revenus avaient augmenté de 4,9 %, à 106,9 millions d’euros. Au total, sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est élevé à 347,8 millions d’euros, soit une amélioration de 6,2 %.

Lanson-BBC

Le groupe Lanson-BBC a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,8 %, à 92,05 millions d’euros au cours du premier semestre, dans un marché du Champagne en recul de 1,2 % en volume sur la même période. Parallèlement, la marge brute s’est affaissée de 4,2 %, en passant de 50,44 à 48,31 millions d’euros. Enfin, le résultat net a été quasiment divisé par deux en s’installant à 1,87 million d’euros contre 3,71 millions d’euros un an plus tôt.

Sanofi

L'Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l'apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes et enfants âgés de huit ans et plus atteints de DT1 de stade 2. Ce traitement est déjà approuvé dans les mêmes indications aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Israël, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït. Des examens réglementaires sont en cours dans l'Union européenne et dans d'autres juridictions.

Les chiffres macroéconomiques

L'actualité macro-économique du jour sera exclusivement américaine avec à 14h30, les prix à la production du mois d'août, à 16h, les stocks des grossistes en juillet et à 16h30 l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,06 %) face au billet vert et se négocie à 1,1717 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont été hermétiques à l’annonce, il est vrai sans surprise, de la démission du gouvernement français. Dans ces conditions, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,19 %, à 7 749,39 points, et l’EuroStoxx50 a gagné 0,17 % à 5 372,06 points. À Paris, Interparfums a fini en légère hausse malgré la révision à la baisse de son objectif de revenus. Aux États-Unis la prudence s’impose après une nette révision à la baisse des créations d’emplois entre avril 2024 et mars 2025. Cette dégradation pourrait toutefois encourager la Fed à réduire ses taux directeurs de 50 points de base.

Hier à Wall Street

Les grands indices américains ont enchaîné une deuxième séance de hausse consécutive et ont battu des records (que ce soit des plus hauts historiques en séance ou en clôture), soutenus par la perspective de voir la Réserve fédérale baisser ses taux après un nouvel indicateur révélant une certaine faiblesse du marché du travail. Certains analystes évoquent même une diminution des taux directeurs de 50 bps. Le Dow Jones a progressé de 0,43 %, à 45 711,34 points, le Nasdaq Composite s’est adjugé 0,37 %, à 21 879,49 points, et le S&P 500 s’est apprécié de 0,27 %, à 6 512,61 points.