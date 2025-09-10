 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 802,90
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe attendue dans le vert après les records de Wall Street
information fournie par AOF 10/09/2025 à 08:21

(AOF) - La plupart des grandes places européennes devraient débuter la séance en hausse, dans le sillage des records de Wall Street hier soir. Les analystes analyseront la nomination de Sébastien Lecornu, un proche du président Emmanuel Macron, au poste de Premier ministre en France et ses conséquences. Au niveau de la macro-économie, les investisseurs surveilleront l’indice des prix à la production du mois d’août aux États-Unis, un indicateur de l'inflation. En attendant, selon les futures sur indices, le CAC 40 est attendu sur un léger d’environ 0,25 % à l’ouverture.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a annoncé que l’un de ses clients, NJ Transit, avait exercé des options pour acheter 200 voitures Multilevel III supplémentaires et 12 locomotives ALP 45 bimodes. La valeur totale de cet achat est d’environ 1 milliard d’euros. NJ Transit est la plus grande agence de transport public à l’échelle d’un État aux États-Unis et la troisième plus grande du pays, avec près de 270 millions de trajets passagers chaque année. Le matériel doit servir aux passagers se rendant à New York et à Philadelphie en remplacement de matériel âgé de 40 ans.

Groupe Partouche

Groupe Partouche a connu une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, avec une hausse de 7,3 %, à 114,5 millions d’euros. Au deuxième trimestre, les revenus avaient augmenté de 4,9 %, à 106,9 millions d’euros. Au total, sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires s’est élevé à 347,8 millions d’euros, soit une amélioration de 6,2 %.

Lanson-BBC

Le groupe Lanson-BBC a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,8 %, à 92,05 millions d’euros au cours du premier semestre, dans un marché du Champagne en recul de 1,2 % en volume sur la même période. Parallèlement, la marge brute s’est affaissée de 4,2 %, en passant de 50,44 à 48,31 millions d’euros. Enfin, le résultat net a été quasiment divisé par deux en s’installant à 1,87 million d’euros contre 3,71 millions d’euros un an plus tôt.

Sanofi

L'Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l'apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes et enfants âgés de huit ans et plus atteints de DT1 de stade 2. Ce traitement est déjà approuvé dans les mêmes indications aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Israël, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït. Des examens réglementaires sont en cours dans l'Union européenne et dans d'autres juridictions.

Les chiffres macroéconomiques

L'actualité macro-économique du jour sera exclusivement américaine avec à 14h30, les prix à la production du mois d'août, à 16h, les stocks des grossistes en juillet et à 16h30 l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,06 %) face au billet vert et se négocie à 1,1717 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont été hermétiques à l’annonce, il est vrai sans surprise, de la démission du gouvernement français. Dans ces conditions, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,19 %, à 7 749,39 points, et l’EuroStoxx50 a gagné 0,17 % à 5 372,06 points. À Paris, Interparfums a fini en légère hausse malgré la révision à la baisse de son objectif de revenus. Aux États-Unis la prudence s’impose après une nette révision à la baisse des créations d’emplois entre avril 2024 et mars 2025. Cette dégradation pourrait toutefois encourager la Fed à réduire ses taux directeurs de 50 points de base.

Hier à Wall Street

Les grands indices américains ont enchaîné une deuxième séance de hausse consécutive et ont battu des records (que ce soit des plus hauts historiques en séance ou en clôture), soutenus par la perspective de voir la Réserve fédérale baisser ses taux après un nouvel indicateur révélant une certaine faiblesse du marché du travail. Certains analystes évoquent même une diminution des taux directeurs de 50 bps. Le Dow Jones a progressé de 0,43 %, à 45 711,34 points, le Nasdaq Composite s’est adjugé 0,37 %, à 21 879,49 points, et le S&P 500 s’est apprécié de 0,27 %, à 6 512,61 points.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le député Manuel Bompard de La France Insoumise avant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    LFI déposera une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:09 

    La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse de Paris ... Lire la suite

  • Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    "Bloquons tout": 75 interpellations dans l'agglomération parisienne
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:05 

    Plusieurs actions et 75 interpellations, selon la police, ont été dénombrées mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout", a-t-on appris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank