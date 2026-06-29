L'Europe approuve une sixième indication pour l'Enhertu d'AstraZeneca

AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont annoncé lundi avoir obtenu l'approbation de la Commission européenne pour la mise sur le marché d'Enhertu, leur conjugué anticorps-médicament développé en commun, dans le traitement des tumeurs solides dites HER2-positives.

Cette autorisation concerne les patients adultes atteints de tumeurs solides métastatiques ou non opérables exprimant fortement la protéine HER2 (score de 3 à l'immunohistochimie) ayant déjà reçu un traitement antérieur et sans autre option thérapeutique satisfaisante, est-il précisé dans leur communiqué.

Déjà autorisé pour les cancer du sein, de l'estomac et du poumon, l'Enhertu totalise désormais six indications au sein de l'Union européenne, renforçant ainsi le portefeuille d'oncologie des deux laboratoires sur un marché à fort potentiel.

Enhertu (trastuzumab déruxtécan) est un conjugué anticorps-médicament dirigé contre HER2 qui a été conçu à partir d'une technologie exclusive de Daiichi Sankyo.

AstraZeneca, qui en détient les droits de commercialisation pour l'Europe, versera 25 millions de dollars au laboratoire japonais à la suite de cette nouvelle approbation.

Le Datroway avance aussi

Dans un communiqué distinct, les deux groupes indiquent que Datroway (datopotamab deruxtecan), un autre conjugué anticorps-médicament qu'ils développent ensemble, a reçu pour sa part une recommandation d'approbation dans l'Union européenne, un avis favorable qui concerne son utilisation en monothérapie pour le traitement en première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif (CSTN) non résécable ou métastatique, et qui ne sont pas éligibles à une thérapie par inhibiteurs de PD-1/PD-L1.

Cette recommandation ouvre là encore la voie à une future autorisation de mise sur le marché par Bruxelles.

A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca évoluait sans grand changement (-0,3%) lundi matin dans les premiers échanges. Le titre progresse de 3,7% cette année.