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L'État de New York signale le premier décès d'un enfant lié à la rougeole depuis plus de 30 ans, dans le contexte d'une épidémie
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 00:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le ministère de la Santé de l'État de New York a annoncé lundi qu'un enfant du comté de Lewis était décédé dans le cadre d'une épidémie de rougeole en cours, ce qui marque le premier décès connu lié à la rougeole dans l'État depuis plus de 30 ans.

Le mois dernier, la gouverneure de l’État, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence sanitaire en réponse à l’épidémie de rougeole qui touche plusieurs régions de New York et des États voisins.

“Le département a proposé des ressources au comté de Lewis afin de l'aider à mener des actions de sensibilisation auprès de la population et de soutenir les efforts locaux de vaccination – à la fois en réponse à ce cas particulier et dans le cadre de nos efforts continus pour soutenir les comtés confrontés à cette épidémie de rougeole”, a déclaré le département d'État.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

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