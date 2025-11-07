L'État de New York approuve le permis pour le gazoduc Williams NESE, Constitution Pipe retire sa demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gazoduc NESE de Williams approuvé après de précédents rejets

*

Le président américain Trump a demandé la relance des gazoducs Williams

*

Constitution Pipeline a retiré sa demande de permis en raison d'informations incomplètes

(Ajout de détails sur le retrait du permis de Constitution Pipeline) par Scott DiSavino

New York Les régulateurs environnementaux ont approuvé vendredi un permis d'eau pour le projet de gazoduc Northeast Supply Enhancement de la société énergétique américaine Williams Cos WMB.N , longtemps retardé et controversé, à New York, dans le New Jersey et en Pennsylvanie .

En outre, le projet de gazoduc Constitution de la société, de la Pennsylvanie à l'État de New York, a retiré sa demande de permis. Ces deux projets étaient controversés en partie parce qu'ils avaient été rejetés par les autorités de régulation environnementale de New York et annulés par Williams au cours des années précédentes, avant que le président américain Donald Trump ne cherche à les relancer après son retour au pouvoir cette année.

Le département de la conservation de l'environnement de l'État de New York (DEC) a déclaré que Constitution Pipeline avait retiré sa demande de permis vendredi, y compris la certification de qualité de l'eau requise au titre de l'article 401 de la loi sur l'eau (Clean Water Act), après l'émission par le DEC de trois avis de demande incomplète en raison d'informations insuffisantes.

Selon le DEC, Constitution n'a pas non plus pris de mesures au niveau fédéral auprès de la Federal Energy Regulatory Commission, l'organisme responsable des pipelines interétatiques.

Les avis du DEC du 2 juillet, du 26 août et du 30 septembre 2025 détaillent les exigences nécessaires pour atteindre les seuils fixés par l'État de New York pour qu'une demande soit jugée complète et puisse faire l'objet d'un examen et de commentaires publics, et indiquent que Constitution Pipeline "n'a pas répondu à ces demandes d'informations répétées" et que le 7 novembre, elle a officiellement retiré sa demande de l'examen ultérieur.