L'escalade de la guerre en Iran réveille les marchés sur les risques d'une crise économique plus profonde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les traders doublent les paris sur la hausse des taux en Europe

* Les rendements des obligations d'État reprennent leur progression, le Royaume-Uni en tête

* Les investisseurs s'interrogent sur la durée du conflit, le dollar chute

* La décote du WTI par rapport au Brent est la plus importante depuis 11 ans

(Ajoute des détails sur les prix du pétrole, paragraphe 4, commentaire d'un stratège en investissement, paragraphe 15, ajoute un graphique) par Yoruk Bahceli et Samuel Indyk

Lesinvestisseurs qui réévaluent les retombées économiques potentielles de la guerre en Iran vendent des actifs dans le monde entier, des obligations d'État aux actions et à l'or, ravivant ainsi les craintes que les marchés ne deviennent vulnérables à un bouleversement plus important.

Les prix du pétrole ont grimpé jusqu'à 119 dollars le baril jeudi, l'Iran ayant attaqué des installations énergétiques dans tout le Moyen-Orient à la suite de l'attaque israélienne contre son champ gazier de South Pars.

Les prix du gaz en Europe ont bondi de 22 % en une seule journée, soulignant la dépendance énergétique de la région.

Mercredi, l'écart entre le brut Brent et le brut américain West Texas Intermediate a atteint 12,05 dollars le baril, son niveau le plus élevé depuis mars 2015 , indiquant que la perturbation de l'offre résultant de la guerre américano-israélienne contre l'Iran frappe les marchés internationaux de plein fouet.

La douleur a été ressentie à l'échelle mondiale et exacerbée par les signaux hawkish des banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine, toutes les banques centrales du G7 s'étant réunies en moins de 24 heures dans une coïncidence rare .

Les opérateurs, de plus en plus inquiets des risques d'inflation, ne sont plus convaincus que la Fed réduira ses taux cette année et ont augmenté les paris hawkish qu'ils ont placés dans les banques centrales européennes, qui devraient être plus réactives à la hausse des prix de l'énergie après qu'une crise de l'énergie en 2022 a fait monter l'inflation en flèche.

Ces inquiétudes ont entraîné une nouvelle hausse des rendements des obligations d'État, de la Grande-Bretagne à l'Italie en passant par les États-Unis, jeudi.

La douleur a été la plus forte au Royaume-Uni, où les rendements à deux ans, sensibles aux attentes en matière de taux d'intérêt, ont bondi de plus de 30 points de base (bps). Ils étaient prêts à connaître leur plus forte hausse quotidienne depuis l'échec du plan économique 2022 de l'ancienne Première ministre Liz Truss.

L'or XAU= a chuté de 4 %, signe que les investisseurs, qui, selon les analystes, ont pris en compte un conflit de courte durée jusqu'à présent, sont de plus en plus inquiets. Les actions européennes .STOXX étaient sur le point de connaître leur deuxième plus forte baisse journalière depuis le début du conflit.

Même le dollar, rare gagnant du conflit, a chuté face à ses pairs jeudi, perdant 1% face au yen et 0,6% face à l'euro JPY=

EUR= .

"Pour la première fois, les infrastructures énergétiques ont été mêlées au conflit", a déclaré Nick Kennedy, stratège en devises chez Lloyds, en référence aux dernières attaques.

"C'est une escalade claire et on ne sait pas où cela va aboutir, c'est pourquoi les marchés ont raison d'être un peu plus prudents, car ils ont franchi le Rubicon."

PARIS SUR LA HAUSSE DES TAUX

La Banque d'Angleterre a confirmé les paris hawkish des traders jeudi, lorsque les décideurs politiques ont voté à l'unanimité pour maintenir les taux d'intérêt, et certains ont évoqué la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt.

Les opérateurs tablent désormais sur deux hausses de taux d'ici la fin de l'année, alors qu'ils s'attendaient à ce que la BoE réduise ses taux lors de cette réunion avant la guerre. À un moment donné, ils ont estimé qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait une troisième hausse, avant que le gouverneur Andrew Bailey ne s'oppose à l'évaluation du marché.

"Je pense que la Banque d'Angleterre s'est montrée un peu plus stricte en ce qui concerne ses inquiétudes sur l'inflation", a déclaré Zachary Griffiths, responsable de la stratégie macroéconomique d'investissement de qualité chez CreditSights à Charlotte, en Caroline du Nord. "Nous sommes plus préoccupés par la destruction de la demande et les implications pour la croissance de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ces deux facteurs sont en conflit, et il est difficile de dire lequel l'emporte à la minute près."

À la BCE, qui s'est également réunie jeudi, les traders tablent sur deux hausses de taux et sur une forte probabilité d'une troisième hausse d'ici décembre.

Les rendements des obligations à court terme de la zone euro et des États-Unis ont augmenté d'environ 10 points de base

DE2YT=R IT2YT=RR US2YT=RR .

La réévaluation hawkish a d'abord pris de l'ampleur après la réunion de la Fed de mercredi.