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L'épouse d'un passager de Ryanair partiellement aspiré hors du hublot de l'avion revient sur l'incident
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un passager est soigné à l'hôpital de Thessalonique pour de graves blessures au cou et au bras, selon son épouse

* Selon les médias grecs et des sources aéroportuaires, des débris du moteur auraient probablement brisé le hublot et provoqué une dépressurisation de la cabine

* Ryanair confirme qu'un hublot s'est détaché et que le moteur a été endommagé, mais refuse de faire d'autres commentaires

(Mise à jour de l'article du 14 juillet avec les commentaires de Ryanair aux paragraphes 5-6 et 16-17) par Ivana Sekularac et Alexandros Avramidis

Svetlana Maksimovic et son mari Ljubisa Karovic venaient de prendre place à bord d’un vol Ryanair RYA.I la semaine dernière lorsqu’une forte détonation a retenti, couvrant le vrombissement des moteurs. En quelques secondes, elle a vu son mari, âgé de 61 ans, être aspiré à travers un hublot arraché de la cabine.

Au cours de ce que les autorités grecques ont qualifié d’incident rare, M. Karovic, assis côté hublot, a été partiellement aspiré hors de l’avion tandis que son épouse et d’autres passagers tentaient de le retenir, lors d’un vol reliant la ville grecque de Thessalonique à l’Allemagne le 10 juillet.

“Je n’ai jamais entendu un bruit aussi fort de toute ma vie. Je me suis juste (puis) retournée et j’ai vu qu’une partie de son corps était déjà sortie par le hublot”, a déclaré Mme Maksimovic à Reuters. Sa tête et son bras droit pendaient à l’extérieur, a-t-elle précisé.

Les médias grecs et des sources aéroportuaires ont indiqué qu’un morceau du moteur s’était très probablement détaché et avait brisé un hublot au début du vol, provoquant une décompression de la cabine.

Ryanair a confirmé qu’un hublot s’était détaché pendant le vol, et Eddie Wilson, cadre supérieur de la compagnie, a déclaré mercredi que des photos montraient clairement des dommages au niveau du moteur et que l’avion était rentré à l’aéroport en utilisant un seul moteur.

Il a refusé de spéculer sur la cause de l’incident, ou sur la question de savoir si des débris du moteur avaient heurté la vitre, dans l’attente des résultats des enquêtes en cours.

M. Karovic est actuellement soigné à l'hôpital de Thessalonique pour de graves blessures au cou et au bras, a précisé Mme Maksimovic.

Le couple a engagé un avocat. “Ce qui s’est passé est extrêmement grave”, a déclaré le conseiller juridique du couple, Vassilis Tsiaras, ajoutant que les résultats attendus de l’enquête étaient déterminants.

LE RAMENER À L'INTÉRIEUR

Après le décollage, M. Karovic était détendu, a expliqué Mme Maksimovic, et s’était probablement endormi.

Elle a expliqué qu’après la forte détonation, une femme assise à côté de son mari n’avait cessé de tirer sur son bras gauche, mais ce n’est qu’après l’intervention d’un autre passager qu’ils ont réussi à le ramener à l’intérieur de l’avion. Celui-ci avait alors commencé à descendre.

Mme Maksimovic, qui avait quitté son siège pour venir en aide à son mari, lui a mis un masque à oxygène tandis qu’un autre passager lui en tendait un pour qu’elle puisse l’utiliser elle-même.

“Son visage était complètement défiguré, il y avait du sang partout et ses oreilles, ses yeux, son nez étaient complètement déformés”, a-t-elle déclaré, ajoutant que son mari avait encore du mal à s’en remettre.

“Les séquelles persistent, pour lui comme pour moi”, a déclaré Mme Maksimovic. “Comment allons-nous guérir, combien de temps durera ce traitement et de quelle manière, nous verrons bien.”

“CELA ARRIVE DE TEMPS EN TEMPS”

Boeing BA.N a déclaré qu’il apportait son aide à l’enquête menée par la Macédoine du Nord, au-dessus de laquelle l’incident s’est produit. Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) participent à l’enquête.

Un procureur grec a ouvert une enquête sur cette affaire, tandis que les enquêteurs grecs chargés des accidents aériens se penchent également sur le dossier. L'avion se trouve toujours en Grèce.

“C'est un incident grave. Il fera l'objet d'une enquête, et nous suivrons toutes les recommandations qui en découleront”, a déclaré M. Wilson, de Ryanair, à la chaîne publique irlandaise RTE.

“Quand on assure 1,2 million de vols par an, il arrive parfois que des incidents se produisent, mais les gens peuvent être assurés que nous disposons d’équipages parfaitement formés, comme cela a été démontré la semaine dernière.”

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