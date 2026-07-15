L'épouse d'un passager de Ryanair aspiré à l'extérieur par un hublot qui s'est détaché revient sur l'incident

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un passager est soigné à l'hôpital de Thessalonique pour de graves blessures au cou et au bras, selon son épouse

* Selon les médias grecs et des sources aéroportuaires, des débris du moteur auraient probablement brisé le hublot et provoqué une dépressurisation de la cabine

* Ryanair confirme qu'un hublot s'est détaché; la compagnie refuse de faire d'autres commentaires tant que l'enquête officielle est en cours

par Ivana Sekularac et Alexandros Avramidis

Svetlana Maksimovic et son mari Ljubisa Karovic venaient de prendre place à bord d’un vol Ryanair RYA.I la semaine dernière lorsqu’une forte détonation a retenti, couvrant le vrombissement des moteurs. En quelques secondes, elle a vu son mari, âgé de 61 ans, être aspiré hors de l’avion par un hublot qui s'était détaché. Au cours de ce que les autorités grecques ont qualifié d’incident rare, M. Karovic, assis à un siège côté hublot, a été aspiré à travers le hublot alors que sa femme et d’autres passagers tentaient de le retenir, lors du vol reliant la ville grecque de Thessalonique à l’Allemagne le 10 juillet.

« Je n’ai jamais rien entendu d’aussi fort de toute ma vie. Je me suis juste (alors) retournée et j’ai vu qu’une partie de son corps était déjà sortie par le hublot », a déclaré Mme Maksimovic à Reuters. Sa tête et son bras droit pendaient à l’extérieur, a-t-elle précisé.

Les médias grecs et des sources aéroportuaires ont indiqué qu’un morceau de moteur s’était très probablement détaché et avait brisé un hublot au début du vol, provoquant une décompression de la cabine.

La compagnie Boeing BA.N a déclaré qu’elle apportait son aide à l’enquête menée par la Macédoine du Nord, au-dessus de laquelle l’incident s’est produit. Le Bureau national américain de la sécurité des transports (NTSB) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) participent à l’enquête. Un procureur grec a ouvert une enquête sur cette affaire, tandis que les enquêteurs grecs chargés des accidents aériens se penchent également sur le dossier. L’avion se trouve toujours en Grèce.

M. Karovic est actuellement soigné à l’hôpital de Thessalonique pour de graves blessures au cou et au bras, a précisé Mme Maksimovic.

Le couple a fait appel à un avocat. « Ce qui s’est passé est extrêmement grave », a déclaré le conseiller juridique du couple, Vassilis Tsiaras, ajoutant que les résultats attendus de l’enquête étaient déterminants.

Ryanair, qui a confirmé qu’un hublot s’était détaché pendant le vol, a déclaré qu’elle ne ferait pas d’autres commentaires tant que l’incident ferait l’objet d’une enquête officielle.

LE RAMENER À L'INTÉRIEUR

Après le décollage, M. Karovic était détendu et s’était probablement endormi, a expliqué Mme Maksimovic.

Elle a expliqué qu’après la forte détonation, une femme assise à côté de son mari n’avait cessé de tirer sur son bras gauche, mais que ce n’est qu’après l’intervention d’un autre passager qu’ils avaient réussi à le ramener à l’intérieur de l’avion, qui avait alors commencé à descendre.

Mme Maksimovic, qui avait quitté son siège pour venir en aide à son mari, lui a mis un masque à oxygène tandis qu’un autre passager lui en tendait un pour qu’elle puisse s’en servir elle-même.

« Son visage était complètement défiguré, il y avait du sang partout et ses oreilles, ses yeux et son nez étaient complètement déformés », a-t-elle déclaré, ajoutant que son mari avait encore du mal à s’en remettre.

« Les séquelles persistent, pour lui comme pour moi », a déclaré Mme Maksimovic. « Comment allons-nous guérir, combien de temps durera ce traitement et de quelle manière, nous verrons bien. »