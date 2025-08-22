L'EPA commence à résorber l'arriéré des demandes de dérogation à la réglementation sur les biocarburants déposées par les raffineurs de pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jarrett Renshaw

L'Agence américaine pour la protection de l'environnement a commencé vendredi à résorber un arriéré de demandes d'exemptions à la législation nationale sur les biocarburants émanant de petites raffineries de pétrole, en accordant 63 d'entre elles, en en refusant 28, et en en approuvant partiellement 77 autres.

Ces approbations représentent une victoire pour certaines petites raffineries américaines. Depuis des années, elles affirment que l'obligation fédérale d'incorporer des biocarburants tels que l'éthanol dans l'approvisionnement en carburant du pays constitue une lourde charge financière.