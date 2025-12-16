Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,56% pour le Nasdaq .IXIC .

* FORD F.N a annoncé lundi qu'il allait procéder à une dépréciation de 19,5 milliards de dollars (16,58 milliards d'euros) et abandonner plusieurs modèles de véhicules électriques (VE). Cette annonce constitue l'exemple le plus spectaculaire à ce jour de la réduction des ambitions de l'industrie automobile en matière de VE, en réponse aux politiques de l'administration de Donald Trump sur le secteur et à l'affaiblissement de la demande.

* APPLE AAPL.O - Une coalition de 20 développeurs d'applications et groupes de consommateurs a demandé mardi à l'Union européenne (UE) d'appliquer les lois du bloc contre le groupe américain, affirmant que la structure tarifaire de l'entreprise désavantage injustement les développeurs européens par rapport à leurs concurrents américains.

* VISA V.N et MASTERCARD MA.N - Les grands détaillants américains et des associations professionnelles du commerce exhortent un juge fédéral de Brooklyn à rejeter un projet de règlement à l'amiable sur un dossier antitrust avec Visa et Mastercard, estimant qu'il permet aux géants des paiements de continuer à facturer des frais excessifs aux commerçants pour les transactions par carte de crédit et ne leur offre que peu d'avantages.

* PFIZER PFE.N tient mardi une conférence avec les investisseurs consacrée aux perspectives du laboratoire américain pour 2026.

