L'envolée du pétrole pèse toujours sur Wall Street

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance, les marchés actions américains poursuivent leur baisse. Ce repli continu reste directement lié à la flambée des prix du pétrole, conséquence de l'escalade militaire au Moyen-Orient. Progressant de 3,73%, le cours du Brent de la mer du Nord s'établit désormais au-delà des 105 dollars le baril, s'affichant à 105,55 USD après 17h15. Son équivalent américain, le baril de WTI gagne 3,25% à 100,07 USD.

Après 17h15, les trois grands indices new-yorkais reculent. Le Dow Jones se replie de 0,51%. Le Nasdaq perd 0,43% et le S&P 500 cède 0,46%.

Inquiétudes prolongées sur les flux maritimes

Analysant cette flambée sur l'or noir, Daniel Takieddine, cofondateur et PDG de Sky Links Capital Group (entreprise de services financiers basée aux Emirats arabes unis), affirme que "les tensions au Moyen-Orient et les attaques contre les navires continuent de faire craindre des problèmes d'approvisionnement. Le passage par les détroits d'Hormuz et de Bab-el-Mandeb reste difficile".

"En même temps, les efforts pour maintenir le trafic des pétroliers et l'utilisation de routes d'exportation alternatives pourraient limiter la hausse des prix. Mais sans solution en vue à court terme, ces blocages répétés risquent de garder les prix du pétrole élevés plus longtemps.", tempère-t-il.

Un enjeu géopolitique et électoral majeur

Cette instabilité s'inscrit dans un contexte d'affrontements continus. Hier, Donald Trump a prédit que la guerre avec l'Iran "s'arrêterait immédiatement après les élections" de mi-mandat de début novembre aux Etats-Unis. "Les Iraniens ne peuvent pas tenir plus longtemps. Ils essaient désespérément de peser sur l'élection", a confié le président américain dans le cadre d'un échange avec la presse sur le tarmac de la base aérienne d'Andrews, près de Washington.

Sur le terrain, la situation demeure extrêmement tendue. Soutenus par l'Iran, les rebelles houthis du Yémen ont confirmé ce jeudi que l'Arabie saoudite a mené une quarantaine de frappes aériennes au Yémen ces dernières heures, illustrant l'intensification des opérations régionales autour des voies maritimes stratégiques.

American Eagle dévisse

Du côté des sociétés cotées, Apple a présenté hier Duo, son premier iPhone pliable, soit la transformation la plus importante de son smartphone depuis l'iPhone X en 2017. Ce lancement inaugure également l'ère John Ternus à la tête du groupe, avec une stratégie mettant l'intelligence artificielle, la confidentialité et le renouvellement du matériel au coeur de l'écosystème Apple.

Macy's (-2,91%) recule alors que le groupe a affiché ce jeudi des résultats supérieurs aux attentes au 2e trimestre de son exercice 2025-2026. Les ventes de la chaîne de grands magasins américaine ont augmenté de 1,1% à 4,9 milliards de dollars contre 4,8 MdsUSD attendus. Le BPA ressort à 0,40 USD contre 0,37 USD anticipé par le marché. Le détaillant déclare par ailleurs envisager un chiffre d'affaires de 21,675 à 21,825 MdsUSD contre une fourchette précédente comprise entre 21,5 et 21,75 MdsUSD. Cette nouvelle fourchette est toutefois inférieure à l'estimation moyenne du consensus : 21,82 MdsUSD.

American Eagle Outfitters chute de près de 15% à la suite de la publication hier de ses résultats de 2e trimestre. Si la marque de lingerie Aerie maintient une dynamique positive ( 18% pour ventes à périmètre comparable), la marque historique American Eagle affiche un repli de ses ventes à périmètre comparable de 1%, signalant une faiblesse de la demande globale de mode auprès des consommateurs. Pour le 3e trimestre en cours, le groupe anticipe un résultat opérationnel compris entre 110 et 115 MUSD, soit un niveau inférieur au consensus des analystes et à celui du 2e trimestre : 211 MUSD.

USA : les prix à la production conformes aux prévisions en août

Ce jeudi, les investisseurs digèrent plusieurs chiffres économiques majeurs aux Etats-Unis. L'indice des prix à la production a augmenté de 0,4% en août, conformément aux attentes. En rythme annuel, cette statistique a progressé de 5,4%, contre 5,3% attendus et après 4,8% le mois précédent.

L'indice de la demande finale hors alimentation, énergie et services commerciaux a progressé de 0,3% en août, après une hausse de 0,4% en juillet. Sur un an, les prix de cette même mesure ont augmenté de 4,7%. Cet indicateur est très suivi car il mesure la variation des prix des biens vendus par les sociétés du secteur manufacturier.

Sur le front de l'emploi, le Département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 206 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 31 août, soit une baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 206 000 à 207 000). Le consensus anticipait 205 000 nouvelles inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est aussi ressortie à 206 000, en baisse de 1 500 sur une semaine.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 774 000 lors de la semaine au 24 août, un chiffre en baisse de 1 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Au mois d'août, les ventes de logements existants ont reculé de 2%, conformément aux prévisions. Elles se sont élevées à 3,98 millions d'unités, contre 4,06 millions le mois précédent.

En outre, les stocks des grossistes américains ont grimpé de 1,3% en juillet 2026 par rapport au mois précédent, d'après le département du Commerce, après une hausse séquentielle de 0,4% en juin par rapport à mai.