L'envolée des rendements obligataires continue de peser sur le sentiment de marché

Les principales Bourses européennes devraient ouvrir dans le rouge mardi matin, toujours malmenées par les tensions persistantes observées sur le compartiment obligataire, un élément qui prend dorénavant le pas sur l'amélioration de la conjoncture économique et l'optimisme entourant l'évolution des politiques monétaires des grandes banques centrales.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,1% à l'ouverture. Le DAX à Francfort pourrait quant à lui reculer de 0,5%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait avancer de 0,1%. L'indice Euro STOXX 50 est pour sa part attendu en repli de 0,6%.

Hormis Bruxelles, les marchés d'actions européens avaient déjà terminé en net repli lundi, pénalisés par la remontée confirmée des rendements obligataires, qui pèse de plus en plus sur le sentiment de marché.

Les rendements des bons du Trésor américain ont en effet atteint hier leurs pires niveaux de l'année, voire même de 20 ans pour le "30 ans" qui a établi, autour de 5,32%, un nouveau plus haut depuis 2007, ce qui a eu pour effet de faire grimper leurs équivalents en Europe et en Asie.

Dans le sillage des taux américain, le taux de l'emprunt français à 10 ans a dépassé 4%, un seuil qui n'avait plus été observé depuis juin 2009, tandis que son équivalent allemand, référence pour la zone euro, se dégradait de 2,5 points vers 3,225%.

Quand le coût du capital vient rebattre les cartes

Alors que la perspective de politiques monétaires moins restrictives en Europe comme aux Etats-Unis devrait soutenir les actions, les investisseurs semblent ne plus seulement concentrer sur l'évolution favorable de l'inflation, pour se montrer de plus en plus préoccupés par la trajectoire budgétaire américaine.

"La dette fédérale brute approche désormais les 40 000 milliards de dollars, tandis que la charge d'intérêts s'impose progressivement parmi les principaux postes de dépenses du gouvernement", relèvent les équipes d'Auris Gestion.

La remontée des rendements obligataires est de nature à pénaliser les actions américaines en bouleversant totalement les règles du jeu de l'investissement : face au renchérissement du coût du capital, les gouvernements, les spécialistes de l'IA, les groupes de défense et les fonds en infrastructures - qui cherchent tous à lever des fonds à l'heure actuelle, pourraient bien se trouver en situation de concurrence afin de capter les sources de financement.

"La question clé en matière d'investissement risque d'évoluer", préviennent ce matin les stratèges de Saxo Banque.

"Au lieu de se demander : d'où va venir la croissance, il va désormais s'agir de déterminer qui peut financer cette croissance, quel rendement sera exigé et qui en supportera in fine le coût plus élevé ?", souligne la banque danoise.

La hausse du brut complique la donne

A Wall Street, ces préoccupations ont poussé les investisseurs à se défaire de leurs actifs risqués hier, à commencer par certaines valeurs technologiques jugées fortement valorisées.

A la clôture, le Dow Jones cédait 0,5%, tout comme le S&P 500, tandis que le Nasdaq 100 perdait pas loin de 0,2%.

Les marchés asiatiques n'ont pas été épargnés : l'indice Nikkei japonais perdait plus de 2% ce mardi, sa plus mauvaise performance depuis quasiment un mois, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale lâchait autour de 0,8%.

L'absence totale de perspectives de résolution du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran pénalise également la tendance générale en soutenant les cours du pétrole, ce qui n'arrange en rien les tensions obligataires en alimentant les pressions inflationnistes.

Les deux contrats de référence du brut progressent à l'unisson ce matin. Le baril de Brent s'adjuge près de 0,6% à 91,4 dollars, tandis que le baril de brut léger américain se traite autour de 85 dollars ( 0,8%).

Sur le marché des changes, le dollar profite de la poussée des rendements : il s'apprécie de près de 0,1% face à l'euro, qui revient ainsi en direction de 1,1570.

Le ZEW allemand et quelques statistiques US en attendant la Fed

Dans le contexte de tensions obligataires actuelles, les "minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, attendues demain soir, capteront toute l'attention du marché.

En attendant, les investisseurs surveilleront avec attention dans le courant de la matinée la publication de l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne qui devrait montrer que les effets du plan d'investissement massif dans la défense et les infrastructures mis en oeuvre par le gouvernement commencent à porter l'activité.

Aux Etats-Unis, les chiffres des prix à l'importation, des mises en chantier dans l'immobilier et de la production industrielle constitueront les principaux rendez-vous de la journée.