L'entreprise saoudienne MGC annule son introduction en bourse, estimée à 800 millions de dollars, malgré une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Federico Maccioni

La société saoudienne Mutlaq Al-Ghowairi Contracting Company a décidé de ne pas donner suite à son projet d'introduction en bourse à Riyad, a déclaré mardi un conseiller. Cette opération aurait pu lever jusqu'à environ 800 millions de dollars et aurait constitué l'une des premières introductions en bourse dans la région depuis le début de la guerre en Iran . L'offre avait été sursouscrite plusieurs fois au prix maximal de 12,5 riyals (3,33 dollars) par action la semaine dernière. Cependant, la société a choisi de se retirer après consultation de ses conseillers, selon un communiqué boursier publié par Al Rajhi Capital.

MGC "reste attachée à ses projets d'expansion et à ses plans stratégiques", explorera diverses options d'expansion et réexaminera la question de l'introduction en bourse à l'avenir, indique le communiqué.

Fondée en 1977, MGC est spécialisée dans les projets à grande échelle d'infrastructures hydrauliques, de transport et de développement urbain sélectif. La société a déclaré un carnet de commandes de 10,6 milliards de riyals (2,82 milliards de dollars) à la fin du mois de mars.

Les actionnaires avaient prévu de proposer 240 millions d'actions ordinaires existantes aux investisseurs, représentant une participation de 30%, et avaient désigné Al Rajhi Capital et Morgan Stanley comme conseillers financiers conjoints pour l'opération. Cette introduction en bourse devait figurer parmi les plus importantes de la région cette année, à un moment où les marchés des capitaux propres du Moyen-Orient ont ralenti après une vague d'introductions en bourse post-pandémique alimentée par des programmes de diversification économique.

Les recettes provenant des émissions d'actions et de titres liés aux actions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont totalisé 427,9 millions de dollars au cours du premier trimestre de cette année, en baisse de 91% par rapport à la même période de l'année précédente et le début d'année le plus lent dans la région depuis 2011, selon les données de LSEG.

(1 $ = 3,7564 riyals)