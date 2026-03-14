L'entreprise japonaise JERA se protège des risques croissants liés au Moyen-Orient en cherchant à accroître l'offre de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* JERA déclare ne pas être confrontée à une menace immédiate en matière d'approvisionnement en GNL

* Le PDG mondial de JERA déclare être en pourparlers avec des fournisseurs mondiaux de GNL

* Le redémarrage des centrales électriques au charbon pourrait s'avérer nécessaire si la crise s'aggrave

(Remaniement du titre et du paragraphe 1, ajout de la citation de JERA au paragraphe 5, des informations sur les prix au paragraphe 6, de la citation de Global Coal aux paragraphes 8-9, des commentaires de Venture Global aux paragraphes 10-12, des puces) par Yuka Obayashi et Katya Golubkova

Le plus grand acheteur de gaz naturel liquéfié du Japon, JERA, a entamé des pourparlers en vue d'éventuels achats supplémentaires auprès de fournisseurs mondiaux afin de se prémunir contre une nouvelle détérioration de l'approvisionnement au Moyen-Orient , alors même qu'un grand exportateur de GNL a déclaré que la flambée des prix était de courte durée.

Environ 20 % de l'offre mondiale de GNL est hors service, car la guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné la fermeture des installations de GNL de QatarEnergy, ce qui a perturbé l'approvisionnement en énergie depuis le Moyen-Orient. Le retour à la normale des livraisons pourrait prendre des mois , a déclaré la semaine dernière le ministre qatari de l'énergie, Saad al-Kaabi.

JERA traite environ 35 millions de tonnes métriques de carburant super réfrigéré par an, dont environ 27 millions de tonnes sont utilisées au niveau national, et environ 5 % de ses expéditions passent par le détroit d'Ormuz, a déclaré le PDG mondial de JERA, Yukio Kani.

VENTURE GLOBAL AFFIRME QUE LA VOLATILITÉ EST DE COURTE DURÉE

Bien qu'il n'y ait pas de pénurie immédiate de GNL, l'entreprise discute d'un éventuel approvisionnement supplémentaire avec les fournisseurs mondiaux avec lesquels JERA a conclu des contrats à long terme, a déclaré Yukio Kani à la presse en marge du forum ministériel et commercial sur la sécurité énergétique de la région indo-pacifique à Tokyo.

"Il est encore possible que les choses se calment d'ici quelques semaines. Toutefois, il serait beaucoup trop optimiste de fonder notre planification sur cette hypothèse", a déclaré Yukio Kani.

Le prix moyen du GNL pour les livraisons d'avril en Asie du Nord-Est a été estimé à 19,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), en baisse par rapport aux 22,50 dollars/mmBtu de la semaine précédente, qui étaient les plus élevés depuis la mi-janvier 2023.

Si la crise s'aggrave avec la guerre et la fermeture du détroit d'Ormuz qui s'éternisent, il pourrait être nécessaire de travailler avec le gouvernement japonais pour envisager des mesures telles que demander aux consommateurs d'économiser l'énergie et redémarrer les centrales électriques en sommeil, y compris les centrales au charbon, a déclaré Yukio Kani.

La crise du Moyen-Orient a remis la sécurité énergétique sur le tapis, a déclaré à Reuters Steven Read, président du Global Coal Sales Group, qui commercialise le charbon produit par la société minière américaine Signal Peak Energy.

« Nous avons déjà vu des clients venir nous voir pour discuter des options possibles », a déclaré Steven Read, dont la société vend du charbon au Japon et à d'autres acheteurs, en marge de la conférence. « Nous avons eu des acheteurs qui sont revenus en disant: "Hé, nous pensons que nous pourrions vouloir une autre cargaison." »

Le développeur américain de GNL Venture Global VG.N , deuxième exportateur américain de GNL et fournisseur de la JERA, estime que l'énorme volatilité du marché est "à très court terme", a déclaré le directeur général Mike Sabel lors de la conférence.

"Nous sommes extrêmement optimistes quant à la solidité du marché à moyen et à long terme, à l'équité du marché, à l'approvisionnement en ligne. Nous prévoyons des prix de liquéfaction très stables à long terme", a-t-il déclaré.

Vendredi, Venture Global a décidé de poursuivre la phase 2 de son projet CP2 LNG en Louisiane, qui devrait commencer à produire l'année prochaine, selon Mike Sabel: « Cela aura un impact significatif sur les prix du marché des carburants assez rapidement. »