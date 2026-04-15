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L'entreprise italienne Edison remplace la majeure partie du GNL manquant de QatarEnergy par des cargaisons américaines
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 18:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise italienne Edison

EDNn.MI a couvert la plupart des déficits dans les livraisons de gaz naturel liquéfié de QatarEnergy entre avril et mi-juin, ont déclaré des cadres supérieurs mercredi, apaisant ainsi les inquiétudes des clients concernant les perturbations causées par la guerre en Iran.

Le déficit des livraisons de GNL jusqu'à la mi-juin sera couvert par des cargaisons en provenance des États-Unis, a précisé la compagnie italienne.

Il est raisonnable de s'attendre à ce que les perturbations des livraisons de QatarEnergy se prolongent au-delà de la mi-juin, ont déclaré les dirigeants d'Edison mercredi lors d'une conférence de presse.

Guerre en Iran

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