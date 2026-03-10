L'entreprise espagnole Repsol pourrait faire entrer de nouveaux investisseurs dans son unité américaine de production d'énergie renouvelable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pietro Lombardi

Le groupe énergétique espagnol Repsol REP.MC envisage d'accueillir de nouveaux investisseurs dans ses activités liées aux énergies renouvelables aux États-Unis alors qu'il revoit son approche de la production d'énergie renouvelable, a déclaré mardi son directeur général Josu Jon Imaz.

Depuis 2018, Repsol a constitué un portefeuille de projets éoliens, solaires et hydroélectriques dans le cadre de sa stratégie plus large de transition d'une société pétrolière et gazière traditionnelle à un acteur multi-énergies. Elle a également investi dans la production d'hydrogène vert et de carburants à faible teneur en carbone.

Les États-Unis sont, avec l'Espagne, un marché clé pour sa division à faible teneur en carbone. Aux États-Unis, la société dispose d'une capacité d'environ 2,8 gigawatts (GW) en exploitation ou en construction, ainsi que d'un pipeline de développement de plus de 15 GW.

"Nous évaluons la possibilité d'intégrer des investisseurs supplémentaires au niveau de la plateforme aux États-Unis", a déclaré Josu Jon Imaz aux analystes et aux investisseurs lors d'un événement présentant la mise à jour stratégique de l'entreprise .

"Le message clé pour cette division est clair: cette activité sera autofinancée au cours des trois prochaines années", a déclaré Josu Jon Imaz.

"Cela représente un point d'inflexion critique alors que l'activité passe de consommateur de liquidités à générateur de liquidités, passant d'une phase de construction à une croissance disciplinée", a-t-il déclaré. Repsol, qui a également réduit son objectif de production d'énergie renouvelable, se concentrera sur les projets d'énergie verte offrant les meilleurs rendements tout en limitant l'exposition grâce à des ventes d'actifs et des partenariats, a-t-il déclaré.