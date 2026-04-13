L'entreprise de biotechnologie Alamar Biosciences souhaite lever 159 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le cimentier français Lafarge et huit anciens responsables ont été reconnus coupables lundi par le tribunal de Paris de financement de terrorisme en 2013 et 2014, pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la guerre ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ...
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Le président de la commune de Crans-Montana Nicolas Féraud a été entendu pour la première fois lundi par le ministère public du canton suisse du Valais dans l'enquête sur l'incendie d'un bar qui a fait 41 morts la nuit du nouvel an dans la station de ski. M. Féraud, ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ...
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