L'entreprise de biotechnologie Alamar Biosciences souhaite lever 159 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société de biotechnologie Alamar Biosciences a déclaré lundi qu'elle visait à lever jusqu'à 159,4 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.